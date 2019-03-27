2019-03-27T13:19:59+03:00
Общество

Как воронежским студентам найти работу

Рассказываем, как молодым людям обеспечить себя или даже помогать семье
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Попытка совместить учебу с полным рабочим днем - верный способ завалить то и другое.Попытка совместить учебу с полным рабочим днем - верный способ завалить то и другое.
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Считается, что студентов (дневного отделения - точно) содержат родители. Увы, кошельки мам и пап не бездонные, поэтому если вы студент, то наверняка уже думали, как обеспечить себя или даже помогать семье. Вот несколько советов, как и какую работу искать.

На первом месте - учеба

Оцените, сколько у вас свободного времени. У студентов-заочников и вечерников его хватает, поэтому они не ограничены в выборе вакансий и могут устроиться даже на постоянную работу. Очникам совмещать труд с учебой тяжелее. Придется выбирать между работой на дому, постоянной с гибким графиком и подработкой, только так можно подстроиться под расписание. Попытка же совместить учебу с полным рабочим днем по принципу «как-нибудь разберусь» - верный способ завалить то и другое.

Выберите график работы

Удаленная работа - для тех, кто не может ездить в офис и хочет сам распределять нагрузку. Часто студенты ведут группы в социальных сетях, разрабатывают графический дизайн, пишут статьи, работают контент-менеджерами, онлайн-помощниками. Можно устроиться официально или на доверии. В последнем случае зарплата будет зависеть от объема работы, реже - от времени (в этом случае на компьютер ставят специальную программу). Общаться с коллегами и руководством придется через электронную почту, звонки, мессенджеры, что не всегда удобно.

Студенты работают курьерами, промоутерами, расклейщиками объявлений, аниматорами.

Студенты работают курьерами, промоутерами, расклейщиками объявлений, аниматорами.

Постоянную работу проще найти в сетевых магазинах и точках общепита. Обычно это вакансии продавцов-консультантов, кассиров, официантов, барменов, с официальным трудоустройством, графиком работы от четырех часов в день и почасовой оплатой. Бонусом будут корпоративные скидки на товары компании. Если она развивается сразу в нескольких сферах, можно рассчитывать на билеты в кино, абонементы в салоны красоты и фитнес-клубы.

Подработка подойдет тем, кому не нужно официальное трудоустройство. Студенты работают курьерами, промоутерами, расклейщиками объявлений, аниматорами. Можно выбрать более необычное занятие - например, выгул собак. Если планируете найти временную работу, не ограничивайтесь Воронежем. На летних каникулах можно поехать в приморский город и устроиться официантом или уличным продавцом.

Сделайте вклад в будущее

Мы описали самые распространенные вакансии для студентов, но тем, кто хочет получить не только деньги, но и опыт работы по специальности, придется искать другие варианты.

Проще всего устроиться в компанию, в которой проходила производственная практика или стажировка. Вы будете чувствовать себя более комфортно, поскольку знакомы с фирмой, а руководство - с вами. Если хорошо проявить себя, то после стажировки можно устроиться в эту же компанию на полную ставку.

Если получить работу после практики не получилось, обращайтесь в другие компании. Некоторые берут студентов старших курсов и «растят» из них специалистов сами: это обходится дешевле, чем брать человека со стороны.

Проще всего устроиться в компанию, в которой проходила производственная практика или стажировка.

Проще всего устроиться в компанию, в которой проходила производственная практика или стажировка.

Ищите надежных работодателей

Зарплаты у студентов оставляют желать лучшего из-за отсутствия опыта и времени, недоверия, а порой и мошенничества работодателей. При неофициальном трудоустройстве могут заплатить меньше, чем оговаривалось на собеседовании. Поскольку документально сумму не закрепили, доказать обман почти невозможно. Поэтому, чтобы вас не обвели вокруг пальца, заключайте трудовой договор. Компания будет обязана выплатить указанную в нем сумму.

Чтобы уберечь себя от недобросовестных работодателей, ищите подработку и работу для студентов через надежные ресурсы, например, сайт Камелот. Здесь работает система отзывов, из которых вы можете узнать, что рассказывают о работодателе его бывшие сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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