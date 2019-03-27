В Воронеже открылась бесплатная школа хоккея

В минувший понедельник, 25 марта, в ледовом дворце «Арена «Север» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 8д) открылась новая муниципальная спортшкола № 7, где будут тренироваться юные хоккеисты. Торжественное событие произошло на ледовой площадке. В нем приняли участие спортсмены, их тренеры и родители, а также заместитель губернатора области Сергей Трухачев, мэр Воронежа Вадим Кстенин, звезды советского хоккея Борис Майоров, Александр Голиков, Василий Первухин, Сергей Шепелев, Александр Волчков, Александр Старостин и другие.

В спортшколу приняли 120 мальчишек. Совсем недавно они тренировались в частной школе здесь же, в «Арене «Север». Тренировались до тех пор, пока городские власти по просьбе родителей мальчишек не открыли муниципальную спортшколу. Этот переход дети на себе не прочувствовали, а вот родители еще как! В частной школе занятия для детей были платными, а в муниципальной - обучение ведется бесплатно. За аренду льда, административных помещений, коммунальные услуги и работу тренерского состава платит бюджет Воронежа.

Как рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Воронежа Александр Бахтин, в сентябре в школу возьмут еще 60 ребят:

- Занимаются с ребятами 11 тренеров по программе спортивной подготовки как на льду, так и на паркете - в зале хореографии мальчишки отрабатывают бросковую технику.

Маленькие хоккеисты в маленьких коньках и с маленькими клюшками готовы были в одну секунду ринуться в бой - ловко обойти соперника, реализовать красивую передачу и забросить шайбу в ворота противника. Чуть позже они попытались это сделать в игре с ветеранами «Красной машины». Последние компенсировали стремительность противника меткостью передач. В итоге победил опыт со счетом 5:4.

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Перед игрой Сергей Трухачев по поручению губернатора Александра Гусева вручил директору спортшколы Виктору Дронову сертификат на 5 млн рублей. Деньги пойдут на покупку спортивного оборудования.

- Сегодня радостное событие - мы делаем очередной шаг по пути развития воронежского хоккея, открывая новую спортивную школу. Хочу сказать, что власти области и города сделали все, чтобы создать максимально удобные и комфортные условия. Во-первых, занятия в спортшколе бесплатные. Это позволит привлекать ребят из семей с различным достатком. Во-вторых, «Арена «Север» - современный спортивный комплекс, который обладает всем необходимым для качественных тренировок. В-третьих, к работе приступили опытные наставники. Ну а главным примером для наших будущих звезд должны послужить легенды русского хоккея, которые оказали честь и сегодня прибыли в Воронеж, - заявил Сергей Трухачев.

Один из них - вице-президент Федерации хоккея России, капитан сборной СССР, двукратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира и Европы Борис Майо-ров - рассказал, как стать большим спортсменом:

- Надо просто любить дело, которому ты собираешься посвятить жизнь. Юный хоккеист должен испытывать удовольствие от каждой тренировки, от общения с тренером, с партнерами по команде, от игры взрослых профессиональных хоккеистов. Все это мальчишки впитывают в себя, и дай Бог, чтобы из них что-то получилось. Важно, чтобы родители в своем чаде не видели сразу звезду. Я вам даю гарантию, что из маленьких воронежских хоккеистов, которые сегодня были на льду, 4 - 5 человек где-то годам к 20 себя проявят. Но пока они занимаются, они все одинаковые для тренера, - отметил Борис Майоров.