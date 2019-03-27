На реализацию нацпроектов в Воронежскую область планируют привлечь более 40 млрд рублей

В минувший вторник глава региона Александр Гусев принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Воронежской области III созыва. Также на заседании присутствовали первый зампредседателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, заместитель губернатора области Сергей Соколов, председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева и члены Общественной палаты.

В начале пленарного заседания выступил губернатор. В своей речи он призвал общественников к конструктивной совместной работе в рамках реализации нацпроектов.

- Мы вступаем в пятилетку реализации национальных проектов. Цели очень амбициозные. Президентом обозначены цели, которых мы должны достичь. Очень важный момент – как нам правильно организовать взаимодействие в части планирования мероприятий в рамках нацпроектов, как осуществлять общественный контроль за исполнением этих мероприятий и достижением целей, и как нам вместе донести до населения результаты работы. Национальные проекты направлены на существенные изменения в отраслях, которые должно увидеть и оценить население. В этом вся сложность задачи и состоит. И здесь, безусловно, важна роль общественных организаций, Общественной палаты как координатора деятельности общественных организаций. Надеюсь, что такое взаимодействие у нас получится, - сказал Александр Гусев.

фото: пресс-служба облправительства.

В область привлекут миллиарды

Далее с докладом о реализации национальных проектов на территории области выступил Виталий Шабалатов. Он напомнил, что регион уже принимает участие в 11 нацпроектах. Также исполнительными органами власти области разработано 40 паспортов региональных программ. Заключены 37 соглашений с руководителями соответствующих федеральных проектов о достижении целей и показателей, доведенных до Воронежской области. В документах определено более 250 целевых показателей, на достижение 192 из которых в этом году регион получит субсидии из федерального бюджета.

В 2019-ом на реализацию мероприятий региональных проектов из федерального бюджета уже выделено 6,8 млрд рублей, всего до конца года поступит 9,4 млрд. Софинансирование из областного бюджета составит 5,8 млрд рублей. За шесть лет реализации национальных проектов (в 2019 – 2024 годах) в регион планируется привлечь более 40 млрд рублей из федерального бюджета, и половину от этой суммы потратить из областного.

Разработают онлайн-карту

Затем выступила Неля Пономарева. Она рассказала о роли общественников в реализации приоритетных национальных проектов в Воронежской области.

- Есть четко определенные целевые показатели, и они должны быть достигнуты, в этом заинтересован каждый из присутствующих здесь, ведь речь идет о благополучии жителей Воронежской области. Задача общественных институтов, то есть наша задача - видеть и транслировать жителям настоящую картину реализации проектов, давать обратную связь на местах и предлагать решения.

Также Неля Пономарева предложила сформировать совместно с профильными департаментами карту результатов мониторинга национальных проектов, которая будет доступна всем интернет-пользователям на сайтах Общественных палат по всему региону.

фото: пресс-служба облправительства.

Северный лес сохранят

После выступлений участники заседания задали главе региона интересующие их вопросы. Один из которых касался сохранения территории природного парка областного значения «Северный лес». Александр Гусев отметил, что правительство региона заинтересовано в сохранении парка и будет искать возможность его приобретения в государственную или муниципальную собственность.

- Мы с собственниками земельных участков договорились, что никаких действий, связанных с попытками организовать строительство на этих участках, не будет, - пояснил Александр Гусев.

Губернатора также спросили о территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Песчаный лог», которую, как оказалось, облюбовали владельцы квадроциклов. Александр Гусев подчеркнул, что такое поведение недопустимо и этот вопрос будет обсуждаться с правоохранителями. Что касается самой территории, то она должна быть использована под посадку зелени.

Медицину дофинансируют

Еще одна тема, которой коснулись на заседании, обеспечение больных сахарным диабетом специальными средствами самоконтроля.

- У нас есть некоторый дефицит средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы понимаем, как формируются средства на медицину, и решение о дофинансировании из средств областного бюджета мы приняли, - ответил губернатор.

Также общественников интересовали темы, связанные с реализацией нацпроектов на территории региона, кадровым обеспечением медицинских учреждений в муниципальных районах Воронежской области, развитием добровольчества, экологией, реабилитацией инвалидов. По всем поступившим вопросам Александр Гусев дал необходимые разъяснения и поручения.