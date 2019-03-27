2019-03-27T10:21:49+03:00
Общество

Журналистов и блогеров учили готовить вкусные и здоровые блюда

Чемпион России по самбо и столичный шеф провели кулинарную тренировку
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Впервые в московской студии CULINARYON титулованный боец ММА, мастер спорта, чемпион России по самбо Альберт Дураев в команде с известным столичным шефом Артемом Мартиросовым провели кулинарную тренировку для журналистов и блогеров. Гостей учили приемам и секретам приготовления здоровой еды из продуктов бренда «Чабан». Мастер-класс проходил в рамках проекта CHABAN Arena.

Альберт Дураев не случайно был приглашен соведущим этого кулинарного мастер-класса. Публика в первую очередь знает его как титулованного спортсмена, проведшего сотни ярких поединков на ковре, ринге и в октагоне. Немногие знают, что Альберт увлекается кулинарией и в свое время выбирал между карьерой профессионального повара и спортсмена.

Второй ведущий, выступивший в роли играющего тренера - один из самых перспективных столичных поваров Артем Мартиросов. Он несколько лет учился искусству высокой кухни в Бразилии и США. Его знают постоянные посетители знаковых мест столицы.

Оба ведущих родом с Северного Кавказа и являются приверженцами здоровой пищи, приготовленной из натуральных ингредиентов. Авторские блюда порадовали разнообразием: печёный баклажан с креветками в биойогурте, томаты конкасе с кедровыми орехами и зёрнами граната, запеканка из индейки и шпината под сырным фондю с пармезаном. На десерт - тирамису из альбуминной пасты и солёной карамели.

Артём Мартиросов отметил, что у здоровья две составляющие: правильное питание и спорт. "Сегодня на мастер-классе мы это еще раз доказали. Готовить в паре с Альбертом Дураевым было интересно!", - упомянул шеф-повар.

Чемпион, в свою очередь, поделился эмоциями от прошедшего мастер-класса: «Очень позитивное мероприятие – рассказал Альберт Дураев, - зарядился на весь день! Я многому научился у Артёма и даже сумел себя проявить в роли повара!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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