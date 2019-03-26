2019-03-26T18:28:42+03:00
Общество

Великий пост - 2019: какие блюда из рыбы могут приготовить воронежцы

Публикуем подборку рецептов
Ольга ТИТОВА
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фото: архив "КП".фото: архив "КП".
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Можно ли в пост употреблять рыбу и морепродукты? На это счет существуют разные мнения, которые сходятся примерно к такому: морепродукты - креветки, мидии, кальмары – это не рыба и не мясо, но все же они ближе к рыбе, поэтому в «рыбные дни» поста есть их можно. Другие, отказываясь от мяса, «заменяют» его на время рыбой, считая это для себя жестким ограничением. Но смысл поста, напомним, вовсе не в отказе от пищи, а в воздержании и покаянии. Если сможете воздержаться от морепродуктов (которые, к слову, многие считают лакомством), воздержитесь, если нет - используйте их в пищу, помня о том, что они все же не мясо. Медки напоминают: совсем отказываться от рыбы и морепродуктов крайне нежелательно. Ведь они содержат в себе высококачественный белок, жирные кислоты омега-3. Именно эти элементы помогают нормально работать сердцу в дни, когда вы совсем не едите мяса. Если же вы решили строго блюсти пост, знайте: в этом году рыбу можно есть в один-единственный день – в Вербное Воскресенье. На Благовещение - рыбу есть нельзя.

РЕЦЕПТЫ

Скумбрия в двуховке

НАДО: 2 скумбрии, 2 – 4 зубчика чеснока, 1 пучок зеленого лука, пучок укропа или петрушки, 1 ч.л. соли, 0,2 ч. ложки свежемолотого черного перца, 2 ч. ложки сока лимона

ГОТОВИМ:

1. Скумбрию выпотрошить, вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем.

2. Помыть и мелко нарезать зелень, очистить и порезать чеснок. Сложить все это в миску и перемешать.

3. Рыбу натереть солью и перцем. В брюшко вложить чеснок и зелень.

4. Каждую рыбку выложить на фольгу брюшком вверх. Можно посыпать ее сверху оставшимся рубленым чесноком. Завернуть рыбу в фольгу, оставив внутри небольшое воздушное пространство, выложить так же (брюшком вверх) на противень.

5. Подготовленную рыбу поместить в духовку. Выпекать 25-30 минут при температуре 180-190 градусов.

6. Аккуратно открыть фольгу, полить рыбу сверху лимонным соком. Подавать с картошкой и зеленью.

Рыбное филе в томатном соусе

НАДО: 400 г филе трески, хека или минтая, 1 морковка, 2 луковицы, 1 ст. ложка томатной пасты, полстакана воды, 40 мл. растительного масла, перец, лавровый лист и соль по вкусу, сушеные травки

ГОТОВИМ:

1. Лук и морковь чистим, моем. Лук режем кубиками, морковь натираем на крупной терке.

2. Рыбу размораживаем, чистим, моем, нарезаем на порционные куски. Солим, перчим, выкладываем в толстостенную посуду слоями, перемежая с измельченными овощами.

3. В отдельной посуде смешиваем томатную пасту, воду, растительное масло, специи и соль. Вливаем полученный соус к рыбе с овощами, кладем «лаврушку». И ставим на огонь. Когда закипит, уменьшаем огонь. Тушим рыбу с овощами в томатном соусе 20 минут.

4. Подаем с пюре.

Треска с хлебными крошками

НАДО: 500 г трески, 2 ломтика черствого хлеба, 1 пучок укропа или петрушки, 2 зубчика чеснока (по желанию), 1 – 2 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка сока лимона, соль и перец по вкусу

ГОТОВИМ:

1. Рыбу разморозить, почистить, аккуратно снять филе с костей, нарезать ломтиками и выложить их в форму для запекания. Там ее посолить, поперчить по вкусу, присыпать порезанным чесночком, сбрызнуть оливковым маслом и оставить минут на 30 – 40 для маринования.

2. Зелень мелко нарезать. Мелко нарезать или измельчить на терке (в блендере) сухой хлеб, смешать крошки с зеленью. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, еще раз перемешать.

3. Выложить на рыбу хлебную смесь, и поставить для запекания в духовку на 30 – 40 минут. Подавать горячей.

Рыба под капустным «одеялом»

НАДО: 400 г любого нежирного рыбного филе, 500 г капусты, 1 луковица, 1 морковка, корешок сельдерея, 20 г томатной пасты, 30 г растительного масла, соль, черный перчик, лимонный сок – по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Рыбу чистим, моем . нарезаем на порционные кусочки. Солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком.

2. Лук мелко нарезаем, морковь и сельдерей натираем на крупной терке.

3. В сотейнике разогреваем масло и обжариваем в нем овощи до золотистого цвета.

4. Выкладываем к овощам капусту и тушим смесь, пока капуста не станет мягкой. Добавляем соль и перец по вкусу, а также томатную пасту, все тщательно перемешиваем.

5 Половину капусты выкладываем в форму для запекания, сверху – кусочки рыбы, оставшейся капустой накрываем рыбу сверху, сбрызгиваем растительным маслом.

6. Ставим в духовку на 25 -30 минут.

Рыба с шампиньонами и брокколи

НАДО: 500 г нежирного рыбного филе (треска, пикша, судак), 500 г брокколи, 200 г шампиньонов,1 лимон, 1 луковица, 100 г постного майонеза, 1 пучок укропа, соль, перец, растительное масло.

ГОТОВИМ:

1. Брокколи нужно вымыть и разобрать на соцветия. Проварить в подсоленной воде минуты три, переложить в посуду с холодной водой, на две минут, откинуть на дуршлаг, дать стечь всей воде. Отвар из-под брокколи сохранить.

2. Шампиньоны вымыть, разрезать на четвертинки, сбрызнуть лимонным соком. Лук нарезать тонкими полукольцами.

3. Рыбное филе промыть, обсушить, нарезать кусочками шириной 2 - 2,5 см. Сбрызнуть лимонным соком и обжарить в растительном масле.

4. Шампиньоны обжарить в глубокой сковороде, добавить лук, потомить 3 - 4 минуты. Влить 100 мл отвара из-под брокколи, добавить постный майонез. Выложить в сковороду брокколи, посолить, поперчить, перемешать. В середину сковороды выложить кусочки рыбы. Уменьшить огонь, накрыть крышкой, томить 6 - 7 минут. Подавать с веточками зелени и кружочками лимона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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