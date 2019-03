Почему воронежские школьники подсели на слаймы

Каждый раз, листая ленту Instagram, невольно натыкаешься на фотографии яркого, разноцветного слайма или же видео, на котором его «залипательно» мнут.

Что же такое слайм, и почему он сейчас на пике популярности у воронежских школьников?

Приятен на ощупь и заманчиво хлюпает

Слайм - это игрушка-антистресс. Она состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами ньютоновской жидкости. Внешний вид лизуна больше всего напоминает слизь.

Несмотря на свою странную консистенцию, он не разваливается и держит форму.

Большинство фанатов отмечают, что как только возьмешь его в руки, то уже не хочется выпускать.

Действительно, на ощупь слайм эластичен и приятен. Больше всего людям интересно его разрывать, растягивать и склеивать обратно. Подобные действия сопровождаются хлюпанием лизуна, что приносит еще и слуховое удовольствие.

Самые преданными фанатами «слизней» являются дети и подростки. Появилась даже целая субкультура называющих себя слаймерами.

Может забеременеть

Некоторые слаймеры доходят до абсурда. Они верят, что лизуны делятся на мужской и женский пол. Слайм, по их мнению, может забеременеть и родить еще один. Если вбить в youtube «беременность слайма», то можно найти видео-обзоры. По словам блогеров, если на лизуне образуются пузырьки, которые не исчезают спустя пару дней, то этот слайм скоро родит нового лизуна.

Ребята устраивают соревнования между собой, кто длиннее растянет тянучку или же приготовит ее больше всех.

К слову, готовится она не так просто. Казалось бы, ингредиентов не очень много (клей ПВА, тетраборат натрия, какой-нибудь стиральный порошок и краситель), но у большинства попросту ничего не получается.

Вместо лизуна – синие ладошки

Существуют различные рецепты, в состав которых может входить дезодорант, освежитель воздуха, шампунь, пена для бритья… Некоторые считают, что чем больше в слайм положишь всяких химикатов, тем он будет лучше.

Я решила попытать удачу и проверить себя - кто знает, может быть, тоже стану крутым слаймером? Смешала все необходимые ингредиенты, перечисленные выше, и кроме потраченных нервов, денег и сил ничего не получила. На деле вышла комкообразная лепешка, ничуть не напоминающая приятную, мягкую тянучку. Вдобавок из-за красителя все руки стали синими. И еще дня два я ходила с окрашенными ладошками. Может, рецепт плохой, а может, руки не из того места растут? Кто знает.

«Мнем вместе с дочерью»

Так как основная аудитория, фанатеющая от лизунов, - это школьники, то мне захотелось поинтересоваться у их родителей, чем же детей так привлекает эта игрушка:

- Моя дочь учится в 5 классе, и у всех ребят поголовно есть такие лизуны. Она постоянно просит купить их еще и еще. Если честно, я уже разорилась на этих слаймах. Они очень быстро засыхают, буквально через дня три, и приходится опять покупать. Но и мне самой нравится их мять. Когда начнешь, уже невозможно остановиться. Так что я полностью понимаю дочь в этом плане - делится своим мнением Юлия Нагорькова.

- Не знаю, чем моего ребенка привлекает эта игрушка. Но сын явно стал уделять меньше внимания учебе. Вместо того чтобы пойти сделать уроки, он сидит с этим лизуном, как зависимый, ей Богу - рассказывает Маргарита Шамшурина, мама четвероклассника.

Интересно, а что думают насчет слайма учителя.

- Не приходит и дня, чтобы я не сделала замечание какому-нибудь ученику, чтобы он перестал во время урока с ним играться. В основном, только ребятам пятых - шестых классов он интересен. Те, кто постарше, крутят спинеры, - рассказывает учитель русского языка Ирина Черникова.

КОММЕНТАРИЙ ХИМИКА

Домашние эксперименты опасны для здоровья!

Я также решила узнать, безопасно ли играться с лизуном, и не наносит ли он вред здоровью.

- Если лизун домашнего изготовления, то это напрямую наносит вред здоровью. Вы можете не рассчитать допустимую дозу добавления бора, что вызовет сильнейшую аллергическую реакцию. Я уже не говорю про то, что ребенок способен случайно съесть его или коснуться им слизистой. Последствия будут очень плачевными. В состав фабричного слайма входят практически те же химические компоненты, только теперь правильно подобрана их доза. Тем не менее, не стоит чрезмерно увлекаться этой игрушкой. При длительном контакте с кожей может также начаться аллергия, - считает Ангелина Глушкова, преподавать химии.

