Семье пенсионерки, погибшей от взрыва котельной под Воронежем, выплатят 500 тысяч рублей

В минувшую пятницу, 22 марта, губернатор Александр Гусев побывал на месте ЧП в совхозе Масловский Новоусманского района. С ним на место аварии выехали заместитель губернатора Виталий Шабалатов, заместитель председателя правительства области Сергей Честикин, представители МЧС, Следственного комитета, Ростехнадзора и др.

В четверг, 21 марта, примерно в 10.30 произошел взрыв газовой котельной с автоматической системой управления. Взрывная волна была такой силы, что проходившая мимо 70-летняя женщина погибла от полученных ранений.

Кроме того, еще два человека получили травмы. Это жительницы расположенного напротив котельной дома - мать и дочь. Последней потребовалась госпитализация. Девушку 1990 года рождения уже прооперировали.

В самом доме от взрывной волны и арматуры выбиты окна, поврежден фасад и забор.

Губернатор Александр Гусев рассказал, на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие:

- Мы решили полностью компенсировать затраты людей на ремонт в доме, который пострадал. Но это будут не те суммы, что прописаны сейчас в нормативной документации, а по факту мы соберем у людей справки о затратах и полностью их компенсируем. Семье погибшей, я думаю, мы дадим около 500 тысяч рублей, хотя у нас по лимиту полагались бы 200 тысяч. Кроме того, мы окажем материальную помощь пострадавшим матери и дочери.

Также глава региона назвал вероятную причину взрыва котельной:

- Это сбой автоматики. Пока предварительно ситуация такая: перестала подаваться вода. Соответственно, произошел перегрев котла, а затем включилась автоматика - вода начала подаваться на перегретый котел, давление водяных паров повысилось, и из-за этого произошел разрыв. Вместе с этим мы будем отрабатывать версию объемного взрыва газа - может быть, утечки были.

ФОТО с ОБЛОМКАМИ

По словам главы региона, проверкой будет заниматься специальная комиссия и независимые специалисты:

- Оборудование котельной находилось на обслуживании в коммерческой организации. Мы проверим, когда она в последний раз проверяла объект, какие виды работ там производились.

Александр Гусев подчеркнул, что по результатам ЧП в области пройдет тотальная проверка всех котельных блочного типа:

- Проверим не только все подобные котельные данного производителя, но и вообще все блочные газовые котельные, которые у нас есть в области. Важно не просто отработать все это «на бумаге». Нужно понять, что проверять, какие элементы автоматики. Я думаю, что мы до окончания отопительного сезона такую работу проведем.

Как рассказал глава Новоусманского района Дмитрий Маслов, подачу тепла в селе восстановили ближе к ночи в день ЧП. 1,2 тыс. человек, чье жилье было подключено к разрушенной теплостанции, сейчас обогревает передвижная котельная мощностью 2 МВт:

- Удалось восстановить теплоснабжение в 19 многоквартирных домах, школе, детском саде и Доме культуры. Школа с сегодняшнего дня на каникулах, детский сад работает в штатном режиме, в помещениях тепло, дети находятся в комфортной обстановке. Восстановление дома и ремонт прилегающей территории будут сделаны в кратчайшие сроки. Замерщики уже вчера провели необходимые замеры для замены оконных блоков. В понедельник их установят. Кроме того, будут восстановлены прилегающая территория, разрушенный забор и, возможно, проведен косметический ремонт фасада дома.

Про разрушенную котельную Дмитрий Маслов рассказал, что она была 2007 года постройки и за все эти годы не вызывала нареканий в работе.