В новой воронежской спортшколе смогут обучаться хоккею до 400 мальчишек

В минувший понедельник, 25 марта, в Воронеже состоялось открытие новой спортшколы №7.

Событие получилось ярким и запоминающимся как для самих детей, так и для их родителей.

Во-первых, мальчишки сыграли товарищеский матч со «звездами» советской «Красной машины» - Юрием Блиновым, Василием Первухиным, Сергеем Шепелевым, Александром Волчковым и Александром Старостиным. Ветераны выиграли у ребят со счетом 5:4. Во-вторых, мальчишки вместе со своими папами взяли автографы еще у одной легенды - вице-президента Федерации хоккея России, капитана сборной СССР, двукратного чемпиона Олимпийских игр и шестикратного чемпиона мира и Европы Бориса Майорова.

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В-третьих, теперь ребята смогут тренироваться в современном спорткомплексе, на отличном льду совершенно бесплатно. За его аренду, аренду административных помещений, коммунальные услуги и работу тренерского состава платит бюджет Воронежа.

В четвертых, как рассказал присутствующий на открытии школы президент Воронежской областной общественной организации «Федерация хоккея», депутат Воронежской городской Думы Александр Трубецкой, в будущем в спорткомплексе смогут тренироваться до 400 ребятишек. А это значит, что воронежские хоккеисты вернут нам большой хоккей, по которому мы уже сильно соскучились.

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- Все мы знаем, что спорт важен для воспитания здорового поколения. Хоккей в России можно назвать национальным видом спорта, он имеет легендарную историю и традиции. Вся страна болеет за сборную России по хоккею во время чемпионатов мира и Олимпийских игр. Этот вид спорта широко популярен и в нашем городе, поэтому губернатор Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин решили создать муниципальную спортивную школу № 7. Городские власти, в том числе депутаты Воронежской городской Думы уделяют значительное внимание развитию в Воронеже детского спорта, - отметил Александр Трубецкой.

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По словам парламентария, который также участвовал в создании спортшколы, зачислять детей на хоккей будут по результатам тестирования:

- Уровень подготовки юных в хоккеистов в Воронеже достаточно высокий. Например, детская спортивная школа № 24 играет на первенстве Московской области. Это очень достойный результат. С уверенностью могу сказать, что у новой хоккейной школы есть все условия, чтобы стать одной из лучших в России. Хоккей в регионе будет продолжать развиваться. Чем больше будет набор, тем лучше будет результат, – резюмировал депутат Воронежской городской Думы.

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Присутствующий на празднике наш великий хоккеист Борис Майоров рассказал, что по статистике из воспитанников спортшколы «звездами» обязательно станут четверо или пятеро:

- Но пока они занимаются, они все одинаковые для тренера. Юный хоккеист должен испытывать удовольствие от каждой тренировки, от общения с тренером, с партнерами по команде, от игры взрослых профессиональных хоккеистов. Все это мальчишки впитывают в себя, и дай Бог, чтобы из них что-то получилось. Но важно, чтобы родители в своем чаде не видели сразу «звезду», - отметил Борис Майоров.