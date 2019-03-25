В Воронежской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ликвидируют более 63 тыс. м2 аварийного жилья

Этапы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» обсудили на заседании Совета законодателей ЦФО при полпреде Президента РФ, которое состоялось 22 марта в Брянске.

В ходе мероприятия, в котором принял участие председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов, участники рассмотрели опыт работы ряда регионов в рамках нацпроекта.

Как отметил Владимир Нетёсов, для реализации всех составляющих нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе имеется необходимая законодательная база. Также определено финансовое обеспечение ключевых мероприятий в рамках нацпроекта и разработан механизм контроля всех его этапов и график работы на объектах, входящих в нацпроект. Представители депутатского корпуса Воронежской областной Думы включены в состав экспертных групп, контролирующих реализацию мероприятий в рамках нацпроектов, налажена оперативная связь с представителями исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, отвечающих за исполнение соответствующих программ.

Владимир Нетёсов напомнил, что в Воронежской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года будет ликвидировано 63,44 тыс. кв. м. аварийного жилья. Предоставить новое благоустроенное жилье планируется более чем 2400 человек.

– Общий объем финансирования на срок реализации программы с 2019 по 2024 годы оценивается в 2,4 млрд рублей. В 2019 году на расселение аварийного жилья в 19 районах Воронежской области будет выделено в целом около 196 млн рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Что касается федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое с текущего года продолжатся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», то на его реализацию в Воронежской области до 2024 года планируется выделение более 4,3 млрд руб.

В 2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в регионе направят 827 млн рублей. Это поможет сохранить в 2019 году объем этих работ на уровне не ниже прошлогоднего.

В рамках нацпроекта в регионе также запланирована реализация федерального проекта «Ипотека». В его рамках льготные ставки по ипотеке для ряда категорий граждан могут составить 7,25-8% годовых, что на 3% ниже рыночных. На кредит по такой ставке смогут рассчитывать многодетные семьи, молодые семьи, инвалиды, люди, усыновившие детей-сирот, сельские учителя и врачи, работники стратегических предприятий.

По подсчетам профильных исполнительных органов власти Воронежской области, к 2024 году этой программой в нашем регионе смогут воспользоваться 5,5 тысяч семей.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Жилье» в Воронежской области планируется до 2024 года увеличение в полтора раза темпов жилищного строительства – до более чем 2 млн кв м в год. В целях обеспечения мер господдержки, направленных на стимулирование развития жилищного строительства на территориях, предназначенных для комплексного развития, осуществляется строительство социальных объектов.

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Справочно

В структуру нового национального проекта «Жилье и городская среда», подготовленного в рамках Майского указа Президента России Владимира Путина, заложено четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ключевые цели нацпроекта – обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.