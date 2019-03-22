Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника культуры

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

«Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой», – сказал замечательный русский писатель Константин Паустовский. Работники культуры призваны формировать и поддерживать эту «среду». Именно вы, уважаемые друзья, играете заглавную роль в сохранении духовного наследия, эстетическом воспитании и личностном развитии жителей нашей области.

Органы власти и на федеральном, и на региональном уровне стремятся всесторонне поддерживать сферу культуры. В селах и городах Воронежской области улучшаются условия для занятий творчеством и проведения досуга. Благодаря нашим совместным усилиям сегодня регион на культурной карте страны изображен богатой и яркой палитрой.

Спасибо за ваш подвижнический труд, несущий в мир добро, красоту, гармонию и вдохновение, за преданность призванию и умение открывать в людях лучшие свойства души.

Желаем вам здоровья, семейного счастья, творческих и жизненных удач! Пусть нынешний Год театра сделает богаче наши сердца, воображение и разум!

С праздником!