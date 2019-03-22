В Воронежской области граждане предпенсионного возраста смогут пройти переобучение

Жители Воронежской области предпенсионного возраста смогут расширить свои профессиональные знания, а при необходимости даже получить дополнительную специальность. Начиная со следующего месяца, региональный департамент труда и занятости запускает проект «Старшее поколение» (реализуется в рамках национального проекта «Демография»), направленный на помощь гражданам, которые накануне пенсии хотят подстраховать себя дополнительными навыками.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

Пройти обучающую программу смогут как работники организаций по направлениям от своих работодателей, так и воронежцы, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения. В последнем случае это нужно сделать в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Срок действия программы (длительность курсов) рассчитан на пять лет – до 2024 года. Деньги на проект выделяют федеральный (95%) и областной (5%) бюджеты, поэтому обучение для предпенсионеров будет бесплатным.

- Ежегодно профобучение будут проходить более 800 человек. Таким образом, за пять лет программы смогут обучиться свыше четырех тысяч воронежцев предпенсионного возраста. Для незанятых граждан, ищущих работу в период обучения, предусмотрена выплата стипендии из расчета минимального размера оплаты труда. Средний срок обучения составит три месяца, - рассказали в региональном правительстве. - Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста организуется более чем по 100 профессиям (специальностям), которые наиболее востребованы на рынке труда области.

В конце обучения каждый слушатель должен будет сдать экзамен, после чего ему выдадут удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ ИЛИ К СВОЕМУ РАБОТОДАТЕЛЮ

Обучение будет организовано двумя способами. Первый – через службу занятости, которая выдаст направление в образовательные организации, имеющие лицензии на преподавание соответствующих программ.

- Финансирование здесь будет проводиться по договору с образовательной организацией из средств федерального и областного бюджетов, с условием, что обучение проведено полностью, - отметили в правительстве области.

Второй способ – через работодателя, который заинтересован в развитии профессиональных навыков у своих сотрудников. В этом случае работодатель должен обратиться в органы занятости для заключения соглашения об организации обучения своих работников. И дальше проводить обучение самостоятельно в своем специализированном структурном подразделении (если есть лицензия на образовательную деятельность) или заключить соответствующий договор с образовательной организацией, участвующей в мероприятии.

- Во втором механизме расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут компенсироваться работодателю из средств федерального и областного бюджетов. Однако должно быть соблюдено два условия: обучение проведено полностью и прошедшие его работники сохранят занятость.

- Факт сохранения работы таких специалистов будет отслеживать служба занятости, - пояснили в правительстве Воронежской области.