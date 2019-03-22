Выходные в Воронеже: каникулы, Золотая маска в кино, дискотека 90-х, тайна Золотого корабля

КАНИКУЛЫ

С 25 марта стартуют весенние каникулы. Школьники, конечно, начнут праздновать уже с выходных. Есть время заняться чем-то интересным. Читайте путеводитель "Комсомолки" по развлекательно-познавательным событиям Весенние каникулы-2019 в Воронеже: роботы, белые медведи, 15 виртуальных миров

ВЫСТАВКА ЕВГЕНИЯ КОСТРЮКОВА

22 марта в выставочном зале на. Кирова, 8 откроется ) «персоналка» Евгения Кострюкова. Выставка «Путешествие» состоит из серии работ разных лет, в той или иной степени связанных с основной темой - натюрморты из предметов быта, каждый из которых имеет свою историю и отправляет зртеей в прошлое, пейзажи, которые связаны с географией места.

Евгений Кострюков родился в Воронеже в 1984 году. Окончил в 2004-м художественное училище, в 2006-м победил на конкурсе «Молодые дарования России» в номинации «Живопись». В 2012-м получил Гран-при межрегиональной молодежной выставки «Образ Родины» в Курске. Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы Кострюкова находятся в частных коллекциях России, Англии, США, Австралии, Монголии. Художник является деканом факультета живописи Воронежского института искусств.

Начало в 16.00, вход свободный.

90-е: ВЕСЕЛО И ГРОМКО

Два дня в Воронеже средь бела дня будет греметь дискотека как в девяностые. Праздники устраивает канал СТС. Развлекательные программы "90-е. Весело и громко" пройдут 23 марта в 14.00 в ТК «Армада» и 24 марта в 16.00 в ТРК «Арена». Горожан ждут конкурсы, призы, отличное настроение! Специальный гость праздника - популярный воронежский ведущий 90-х Михаил Носилов и группа ICE Cream.

Подробности о новом сериале СТС читайте Роман Курцын: В 90-е было классное время: первые влюбленности, дискотеки!

ЗОЛОТАЯ МАСКА В КИНО

23 марта в Воронеже стартует пятый сезон проекта «Золотая маска в кино». В этом году он посвящен Году театра. Воронежцы увидят в прямом эфире театральных трансляций кинотеатра «Спартак» три спектакля, ставшие номинантами и лауреатами премии «Золотая маска».

Откроет программу 23 марта в 19.00 спектакль «Экман/Гёке/Нахарин» столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, получивший три номинации на «Золотую маску-2019» - «Лучший спектакль в балете», «Лучший спектакль в современном танце», «Лучшая женская роль». Это вечер одноактных балетов - «Тюль» (хореограф Александр Экман), «Одинокий Джордж» (хореограф Марко Гёке), «Минус 16» (хореограф Охад Нахарин). Объединенные в один вечер работы шведа Александра Экмана, немца Марко Гёке и израильтянина Охада Нахарина открывают перед российским зрителем двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и «Хава нагила» уживаются на одной сцене и создают неповторимый эффект соучастия в рождении новой классики. Вечер одноактных балетов смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет.

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МУЗЕЙ В КИНО: «Сады в живописи - от Моне до Матисса»

23 марта в кинотеатре "Спартак" новый фильм из художественного цикла. Центром повествования, как и центром той культуры, о которой рассказывает Фил Грабски, становится сад. Зрителю удастся побывать на цветочной выставке в Хэмптон-Корте, которую часто посещал Моне, сравнить усадьбу Живерни с берёзовой аллеей Макса Либермана, узнать, где писали картины Хоакин Сорольи, Анри Ле Сиданэ, Эдвард Мунк, Эмиль Нольде и Василий Кандинский. При этом режиссёр уделяет много внимания не только натуре, но и живописи, и привлекает к комментированию фильма искусствоведов, художников, писателей и критиков. Начало в 15.00.

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ЦИРК НА ЛЬДУ

Мальчишки и девчонки, а также их родители, ледовый цирк с медведями, увидеть, не хотите ли? В Воронеже до 14 апреля выступает оригинальное ледовое шоу "Айсберг" с мастерами манежа и фигурного катания. Зрителям показывают единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе танцуют, играют на музыкальных инструментах и «поют».

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

Представления цирка на льду «Айсберг» пройдут 23 марта в 12.00 и 17.00, 24 марта в 12.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОРАБЛЯ

Воронежский океанариум приглашает на свою главную весеннюю премьеру - интригующее подводное шоу о затонувшем Золотом корабле. Посетителей ждет подводная схватка двух героев в окружении морских обитателей океанариума, яркие костюмы, удивительная музыка и захватывающая легенда о величии Кристалла.

Итак, в глубинах океана в схватке за несметные сокровища скрестят клинки хранитель морских глубин Тритон и отважный искатель приключений Пират Джо. На стороне Тритона его верные помощники - грозные хищницы морей и океанов. Корсар закален в боях, полон сил и отваги. Кто же победит в сражении за главный Кристалл океана?

Театрализованное подводное шоу «Тайна Золотого корабля» проходит по пятницам, субботам и воскресеньям в 16.30. Посещение программы не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум).

фото Воронежского океанариума.

СЕМИЛЕТИЕ МУЗЕЯ ЕСЕНИНА

Народный музей Есенина празднует семилетие. Он распахнул свои двери "под котелком" (ул. К. Маркса, 112) 23 марта 2012 года.

День рождения решили отметить праздничным концертом. В программе примут участие фольклорный ансамбль «Радовесь», автор-исполнитель Андрей Апаркин. Местные поэты прочитают гостям свои произведения. Под музыку и пение артистов публика полюбуется «живыми» картинами в технике песочной анимации.

Начало в 15.00, вход свободный.

КОНЦЕРТ ВОРОНЕЖСКИХ МОСКВИЧЕЙ

23 марта в Доме актера пройдет концерт с участием нашего земляка, лауреата международных конкурсов Артема Селиванова (фортепиано) и вокалистки Анастасии Алябьевой.

Артем Селиванов начал заниматься музыкой с четырех лет. Окончил Московскую консерваторию имени Чайковского, стажировался в Аспене (США), где занимался с такими музыкантами, как Джон О’Коннор и Йохевед Каплински, а также в Банффе (Канада) с Барри Шифманом и Гилбертом Калишем. Артем Селиванов является лауреатом международных конкурсов в Италии, Андорре, России, Казахстане, ведет активную концертную деятельность в России, СНГ, Европе, США и Канаде как сольный исполнитель, концертмейстер, а также участник ансамбля камерной музыки Sonore. Репертуар пианиста включает произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Листа, Брамса, Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева.

Анастасия Алябьева родом из Волгограда. Лауреат международных конкурсов Artvocal, Bellavoce, Дельфийские игры. Участница многих российских и международных фестивалей. В настоящий момент - солистка академического большого хора «Мастера хорового пения».

Начало в 18.00.

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ЛЕКЦИИ О СЛАВЯНАХ

В Воронеже стартовал научно-просветительский проект "Сохранение памятников археологии Нагорной Дубравы", который призван популяризировать историко-культурное наследие донских славян и сохранение памятников боршевской культуры. В программе проекта открытые лекции, которые будут проходить в книжном клубе «Петровский» по воскресеньям.

24 марта Анатолий Винников расскажет о «Славянах на Дону в VIII-X веках». Начало в 13.00, вход свободный.