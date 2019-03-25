Зачем реорганизовывать стационар, в который едут со всей России и зарубежных стран?

Последние несколько недель медиков и пациентов лихорадит в связи с информацией, которая поступает из разных источников и говорит о том, что больницы, как таковой, здесь больше не будет.

Несколько недель назад в адрес Владимира Ходырева поступило обращение жителей микрорайона, где они выразили «серьезную обеспокоенность о ситуации с закрытием БУЗ ВО ВГКБ №11», находящейся на территории избирательного округа №1. Важно подчеркнуть, что значительная часть персонала стационара больницы также проживает в Сомово.

В ответ на запрос председателя городской Думы пришел ответ из департамента здравоохранения, что «закрытие стационара БУЗ ВО «ВГКБ №11» не планируется». Вместе с тем, в местных СМИ была опубликована официальная информация департамента, что «одним из решений может стать перераспределение коек обоих отделений больницы №11 в крупные многопрофильные стационары, где имеются отделения интенсивной терапии и высокотехнологичное оборудование, созданы условия для проведения сложных операций на позвоночнике».

На встрече с председателем Воронежской городской Думы медики показали палаты, операционный блок, рассказали, что департамент здравоохранения на протяжении последних лет постоянно снижает финансирование больницы. Так, сегодня средства поступают только из расчета 60 койко-мест, тогда как в стационаре их 80, и не принимает во внимание заявки и отчеты больницы, где сообщается о необходимости приобретения всего одного высокотехнологичного аппарата, электронно-оптического преобразователя, который вышел из строя 5 лет назад. В принципе и без него в стационаре сохраняется серьезная оперативная активность, которая выше, чем в целом в регионах. Так, на одного нейрохирурга в стационаре больницы №11 приходится порядка 100 операций в год, тогда как в региональных учреждениях здравоохранения каждый нейрохирург выполняет чуть более 50 операций.

По словам врачей, за счет развития платных услуг обслуживается часть койко-мест, проведен ремонт в отделении, выполнен ремонт палат, установлены системы видеонаблюдения. Персонал готов самостоятельно решить вопрос с оборудованием помещения пандусами для маломобильных групп населения, но должен быть уверен, что у стационара будет завтрашний день.

Медики полагают, что реорганизация в любом виде все равно приведет к закрытию стационара, так как, если не будет операций, а останется всего 30 коек, то с экономической точки зрения содержать такое учреждение будет неэффективно, оно будет крайне убыточным.

Что касается реорганизации, например, в виде перераспределения коек в больницу «Электроника», то медики подчеркивают, что у больницы №11 и больницы №10 несколько разные профили: «Электроника» - больница скорой (!) медицинской помощи, а в стационаре больницы №11 оказывают узкоспециальную плановую (!) помощь.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин подчеркнул, что наряду с самыми сложными операциями «крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая». Стоит отметить, что в стационаре больницы №11 эффективно работает целое реабилитационное отделение.

Напрашивается здравый вопрос, зачем реорганизовывать уникальную в каком-то смысле больницу, чтобы сделать что-то типовое, что есть везде. Не более ли целесообразно приобрести для стационара новый аппарат и гордиться тем, что именно в микрорайон Сомово едут люди со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир Ходырев после встречи с медперсоналом стационара больницы №11 намерен более обстоятельно обсудить вопрос дальнейшей судьбы лечебного учреждения в правительстве Воронежской области.