Роман Курцын: В 90-е было классное время: первые влюбленности, дискотеки!

25 марта на СТС стартует новый сериал «90-е. Весело и громко». Комедия воспроизводит атмосферу эпохи первых телефонов, малиновых пиджаков, VHS-кассет и любимых музыкальных хитов. Роли рок-музыкантов и их друзей в романтическо-ностальгической комедии исполнили Роман Курцын, Ян Цапник, Стася Милославская, Егор Трухин, Филипп Ершов, Софья Евстигнеева и Дмитрий Никулин. Перед премьерой Роман, Стася, Соня и продюсер Константин Маньковский рассказали о закулисье проекта и поделились своими воспоминаниями о 90-х.

МАЛО КТО ЗНАЛ, ЧТО НА ВТОРОЙ СТОРОНЕ БОБИН КАССЕТНИКОВ БЫЛ ЗАПИСАН ТЯЖЕЛЫЙ ЗАПАДНЫЙ РОК

- Ребята, в 90-е вам было так мало лет, вам хоть известно, что со слэнга 90-х означают «лавэ», «котлы», «голда»? Какие у вас самые яркие воспоминания о том времени? - поинтересовалась "Комсомолка" у артистов.

Роман Курцын: - Я отлично помню, это моя юность: первые влюбленности, дискотеки. Наше детство было абсолютно правильное - без гаджетов, мы общались вживую. Наше школьное время было интереснее. 90-е - это как школьный альбом! Вспоминаются только классные эмоции! И мы старались передать романтику 90-х в нашем сериале.

Софья Евстигнеева: - Я еще застала пейджеры и тамагочи. Вообще я помню то время по моей тете, которая старше меня на 16 лет. Я старалась ее копировать, очень хотела быть на нее похожей, помню, как она одевалась, как выглядела.

Стася Милославская: - Бабушка сохранила все мамины вещи, и мы можем сравнивать, мода возвращается, мы носим практически то же самое сейчас.

- У кого-нибудь из вас остались в семье огромные кассетные магнитофоны? Какие любимые хиты из 90-х?

Р.К.: - У нас в Костроме большой частный дом. Когда приехали к маме, записывать воспоминания обо мне, она стала доставать старые магнитофоны, приемники, кассеты. Мне кажется, у многих все это сохранилось. Я слушал Freestyler финской группы Bomfunk MC’s, Евро-поп, «Иванушки International", мы танцевали на дискотеках под «Титаник» Селин Дион.

Константин Маньковский: - На дециметровых каналах по радио в 94-м впервые услышали Макарену, Доктора Албана. У нас был дома бобинный магнитофон. И смешная история приключилась: мы даже не знали, что у бобинных кассет есть вторая сторона. На одной стороне было записано что-то абсолютно советское, попсовое, а потом выяснили, что на обратной стороне был тяжелый западный рок типа Metallica!

С.Е.: - Мне очень помогает музыка 90-х. Я ее очень люблю. Папа говорит, что то, что казалось ужасной безвкусной попсой со стихами ни о чем, сейчас уже классика.

фото СТС.

ДЛЯ АНТУРАЖА СЕРИАЛА СКУПИЛИ ВСЕ БАРАХОЛКИ

- Константин, 90-е - это не только музыка, это и бандитские разборки. У вас будет про это в фильме?

- В фильме все будет! Будет отражена эпоха. Ян Цапник играет криминального авторитета, хозяина ресторана, в котором играет группа наших ребят. Это бандитский ресторан, криминал все время присутствует рядом. Но наш криминал немного иной, не как в ментовских сериалах про то время. Бандиты есть, но они в чем-то трогательные, это все-таки комедия. Наш сериал про добрые 90-е, про музыку. У меня самые светлые воспоминания, я жил в Новосибирском Академгородке. Не хватало денег, но я все равно слушал музыку. В итоге сейчас плохое все ушло, забылось. Сериал посмотрели мои родители, сказали, что похоже. У нас в каждой серии отражен какой-то символ 90-х: есть серия я про пейджер, серия про «Абибас», про тамагочи.

- Константин, откуда вы взяли антураж 90-х? Что-то принесли на съемки из личных вещей?

К.М.: - Нет, мы купили всю технику, магнитофоны, гитары по сайтам «Из рук в руки». Автобус взяли из Музея транспорта, а три автомобиля купили: 600-й «Мерседес», «Гранд Чироки», БМВ. За пару тысяч купили старые кассетники, статуэтки, часы. В Москве на рынках скупали за копейки много всего для обстановки квартиры - коллекцию жестяных банок из под «Колы» и «Пепси». Один из наших героев по сюжету собирал эту коллекцию, и мы без труда смогли ее найти.

С.М.: - Художнику-постановщику и декораторам отдельное спасибо: в квартире, в которой мы вели съемки, было все! Даже в ящичках шкафчиков были реальные вещи, атрибуты, бытовые приборы 90-х. В шкафу можно было найти штопор, в холодильнике было полно печения WAGON WHEELS, правда, нам не разрешали его есть.

- Роман, в этом сериале вы исполняете роль бывшего десантника, который играет в группе на барабанах. Кого вам сейчас интереснее играть?

Р.К.: - В моей фильмографии процентов 50 из 60 ролей - отрицательные. Сейчас я стараюсь выбирать то, чего от меня не ждет зритель, хочется быть неузнаваемым. Мой новый проект с Павлом Руминовым «Успех» - я играю там рок-музыканта а-ля Курт Кобейн. Для той роли худел, учился играть на электрогитаре. У Димы Суворина в проекте «Все или ничего» играл ботаника-толстяка, мне шили специальный костюм. В фильме «Желтый глаз тигра» играл лютого отморозка, который на протяжении всего фильма в белой горячке. Сейчас готовлюсь к новому проекту с новым образом, абсолютно неожиданным для зрителя. В общем, интереснее играть то, чего я никогда раньше не делал.

С 25 марта в 20.00 по будням на СТС.