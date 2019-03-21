2019-03-21T17:42:09+03:00
Общество

Воронежские ТОСы поборются за миллион

В регионе стартовала публичная защита проектов в рамках ежегодного конкурса
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С 18 марта в Воронеже стартовал второй этап конкурса грантов для ТОС, до которого были допущены 942 проекта. На устную презентацию каждого проекта предоставляется до 3 минут, кроме того, активисты должны представить на суд комиссии сопроводительную документацию: графическое изображение места расположения благоустраиваемого объекта относительно территории ТОС, письма, подтверждающие суммы софинансирования проекта.

Комиссия, во главе с председателем Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артёмом Зубковым оценивает заявки по ряду критериев. Одним из главных, как и прежде, стал собственный вклад жителей в реализацию инициатив.

– По результатам конкурсного отбора и публичной защиты комиссия определит победителей до 10 апреля 2019 года. В среднем размер грантов, которые общественники надеются получить на реализацию проектов, составляет около 340 тыс. рублей, но есть и заявки, претендующие на 1 млн рублей – максимально допустимую сумму в 2019 году, – сообщил Артём Зубков.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что на поощрение проектов, реализуемых в рамках ТОС в муниципальных образованиях Воронежской области в 2019 году, главным финансовым документом региона предусмотрено 90 млн рублей.

– 30 млн рублей из этих средств было дополнительно согласовано в рамках первой корректировки бюджета в текущем году на 40-м заседании регионального парламента 31 января, – сказал Владимир Нетёсов.

Как напомнил Владимир Нетёсов, наша область стала одним из первых регионов, где еще в 2015 году стартовала масштабная работа с ТОС. За это время была выстроена эффективная система организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти, депутатского корпуса Воронежской областной Думы и самих граждан.

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Ознакомиться с графиком публичных защит проектов ТОС можно на сайте Территориального общественного самоуправления Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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