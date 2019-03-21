Законодатели Воронежской области наладят дополнительный канал взаимодействия с муниципалитетами

В практике парламентской деятельности еще один формат постоянных рабочих встреч может появиться уже в текущем году.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов предложил наладить систему дополнительных коммуникаций между парламентариями и руководителями местного самоуправления в регионе по актуальным вопросам повестки дня.

– Наш традиционный проект «Час исполнительной власти» хорошо зарекомендовал себя. Предложения, выработанные в ходе этих рабочих встреч депутатов и представителей исполнительной власти, зачастую ложатся в основу конкретных законодательных инициатив как регионального, так и федерального уровня, а также становятся основой для разработки совместных программ для решения наиболее острых вопросов, стоящих перед исполнительной властью региона. Такой формат взаимодействия дает возможность для народных избранников, что называется, «сверить часы» и детально обсудить волнующие их темы напрямую с чиновниками, отвечающими за профильные направления, и оперативно скоординировать совместную работу ветвей власти.

По аналогичной схеме необходимо ввести в практику парламентской деятельности новый формат постоянных рабочих встреч – «Час муниципальной власти». В ходе таких мероприятий главы администраций муниципальных образований и председатели совета народных депутатов могли бы рассказывать о проблемах, существующих на их территориях, и делиться лучшими практиками при решении каких-то задач – от благоустройства населенных пунктов до привлечения инвесторов. Таким образом, мы будем иметь максимально полную картину текущего развития региона на всех уровнях, и принимать актуальные и эффективные решения как в рамках законодательной, так и представительной деятельности Воронежской областной Думы, – отметил Владимир Нетёсов.

Напомним, что в прошлом году, накануне принятия в первом чтении Закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Владимир Нетёсов провел рабочие встречи с главами муниципальных образований и руководителями думских комитетов для обсуждения возможности дополнительного финансирования ряда мероприятий, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие данных территорий. На стадии так называемых «нулевых» чтений депутатский корпус мог внести корректировки в бюджет, чтобы законодательно закрепить возможность распределения средств на первоочередные задачи, которые ставит население муниципальных районов перед своими представителями в региональном парламенте и местным самоуправлением. Владимир Нетёсов заявил, что обсуждение таких вопросов с людьми, которые лучше всего знают нюансы развития на вверенных им территориях, стало новым и очень эффективным механизмом формирования действительно «народного» бюджета региона, и отметил, что данный формат взаимодействия будет развиваться.