Тайны воронежской воды: откуда она берется и куда уходит

На одну из воронежских водоподъемных станций (ВПС) под номером 12 везли, соблюдая полную секретность. Точного адреса ни у одной из городских ВПС нет, навигатор не показывает, где они располагаются. И это не случайно. Вспомните классический фильм «Бумбараш», где усатый бандит травил воду в колодце. А если террористы подсыпят отраву в городской водопровод или просто его взорвут? Воронежцам мало не покажется.

КОГДА В СКВАЖИНУ СПУСКАЕТСЯ ОДИН, ДВОЕ СТРАХУЮТ

Строгости при въезде на режимный объект воспринимаются уже как должное. На территории водоподъемной станции слегка припахивает чем-то тухлым.

- Химический состав подземной, исходной воды далек от того, что течет у нас из кранов. А что вы хотите, в изначально добываемой из артезианских скважин воде в разных долях присутствуют и сероводород, и углекислый газ. Так устроена «подземная жизнь», и это нормально, - рассказывает начальник ВПС № 12 Геннадий Дробченко. – Поэтому потом вода проходит целый круг очистки.

Первым делом нам показывают нам скважину, в которой добывают подземную воду. Рядом стоит буровая машина, только в собранном виде.

Буровая машина в собранном виде.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Воронежу, можно сказать, повезло с водой. Немногие города России могу похвастаться тем, что «пьют» из-под земли, а не из рек и озёр. Поверхностные источники круглый год – в зоне риска, что и как в них попадает, проконтролировать сложно. А у нас скважину обычно бурят метров на 30-40 глубиной, постепенно снижая радиус захвата земли, - вкратце описывает технологический процесс Геннадий Дробченко. – Потом оснащают ее трубами и насосами, которые регулируют пусковые установки. Для работы на поверхности скважины по инструкции один человек спускается вниз, а вверху двое следят за его самочувствием. Бывает, от превышения газов становится плохо, тогда задача быстро поднять товарища на поверхность.

Так выглядит поверхность стандартной скважины сверху.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Пусковые установки представляют собой своего рода трансформаторные будки. Внутри от электричества работают устройства, запускающие насосы в скважинах. Всего пусковых станций 35, так же, как и скважин.

Насосные станции издали похожи на трансформаторные будкиФото: Юрий КОЗЛОВ

- Из водохранилища в городской водопровод, несмотря на укоренившийся стереотип, ничего не идет. Только из подземных скважин, - утверждает Геннадий Дробченко. – Хотя исходная вода у нас не идеальна, много железа, марганца, есть сопутствующий сероводород, однако она идет не с поверхности, где по определению загрязнение еще больше, как это, к примеру, происходит в Москве.

ВОДА ИЗ-ПОД ВОДЫ

ВПС № 12 располагается в пойме реки Усманка. Мы едем по дамбе, которая сильно возвышается над обоими сторонами дороги.

- Особенность нашей водоподъемной станции в том, что она расположена на дамбе, которую делали в 70-х годах прошлого века. Когда еще был Советский Союз, хотели насыпь расширить, но СССР распался, денег не стало, и работы застопорились, - говорит Геннадий Дробченко. - Уже пришла весна, скоро Усманка разольется, и 14 наших скважин могут оказаться под водой. Изначально планировали, что все они будут расположены на дамбе. Сейчас покажем, как готовимся к половодью.

Подъезжаем к совершенно новой скважине, кажется, что она упакована в подарочную коробочку. Здесь в дело вступает слесарь-ремонтник станции Роман Хрипунов. Он заворачивает гайки вверху скважины крепко-накрепко.

- Талая вода ни в коем случае не должна просочиться в скважину, - комментирует процесс Геннадий Дробченко. – Даже в том случае, если разлив полностью покроет ее. Главное, чтобы вода не добралась до пусковой станции. А вот она как раз располагается на дамбе. Во время разлива постоянно следим за состоянием воды, поступающей с залитых скважин.

Насосная станция расположена на дамбе - чтобы не затопило.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ОЧИСТКА ПОХОЖА НА ВИХРЬ

За первоначальное доведение H2O до приемлемых норм отвечают огромные аэраторы-дегазаторы.

- Химический состав исходной, подземной, воды далек от того, что течёт у нас из кранов. трубам из скважин вода поступает вот в эти сооружения, похожие на огромные цистерны, - продолжает объяснять Геннадий Дробченко. – Там удаляют всякие вредные вещества, в частности, сопутствующие газы, а также излишки железа и марганца. Также происходит обогащение воды кислородом.

На станции можно увидеть, какая жидкость изначально выходит из-под земли. Надо сказать, на нормальную воду она мало похожа. Скорее напоминает ванную, в которой мылся ну очень грязный человек. Вода темная и пенная.

Сюда вода поступает из скважин.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вода до очистки выглядит вот так.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Неудивительно, ведь это только начало процесса ее обработки, - говорит Геннадий Дробченко. – А вот теперь смотрите, как ее обогащают кислородом.

Под решеткой наблюдается бурный процесс – целый водяной вихрь. Такой вот мощный процесс очищения.

СЕРДЦЕ СТАНЦИИ

Ненадолго заглянули в лабораторию. Там все, как полагается, - колбочки со взятыми образцами.

- Пробы воды берут не реже одного раза в сутки, - поясняют нам.

И вот мы, наконец, в пункте управления всей водоподъемной станции – ее сердце. Девушки-операторы следят за всеми процессами, регулируя процесс нажатием кнопок

- Отсюда идет процесс управления очисткой воды и ее циркуляцией по станции, - объясняет Геннадий Дробченко. – То есть большей частью ее деятельности. Только вот работу по подъему воды пока регулируют непосредственно из насосных станций. Но не исключено, что скоро и этим процессом будут управлять отсюда.

Одну часть помещения занимает штуковина, напоминающая мощный системный блок компьютера с различными кнопками, а также визуальными показателями, фиксирующими, как работают системы станции. Но есть места и старой проверенной годами технике. Амперметры, к примеру, еще советские. Но зачем искать от добра добра, если они до сих пор прекрасно работают.

За сердце станции отвечают очаровательные женщины.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- По аналогичному принципу работают и другие водоподъемные станции Воронежа, - сказал Геннадий Дробченко.

С водоподъемных станций вода идет в хлораторные, где ее обеззараживают с помощью сжиженного хлора, который привозят с химических заводов в герметичных контейнерах из стали. Потому воду берут на анализ, чтобы всё было по СанПиНу. И уже потом вода идет в наши краны.

ПУТЬ ВОДЫ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ В ДОН И ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Когда вода исчезает в нашей раковине, она после путешествия по трубам устремляется в первичные отстойники - бассейны диаметром 40 метров. Там выпадают в осадок всевозможные растворенные органические вещества. Вода постепенно становится прозрачнее. Сырой осадок убирается со дна автоматизированным скребком, а плавающие на поверхности мыло, жировую пленку и мазут собирает двигающаяся по кругу пластина.

Несколько посветлевшая сточная вода поступает в аэротенки - бассейны глубиной пять метров и площадью 12,5 х 120. Около 50 штаммов бактерий питаются оставшимися в воде органическими веществами. Через этот густой бульон пропускают много кислорода, и он начинает бурлить. Раз в сутки из двух действующих аэротенков выгребают 800 кубометров «живой смеси».

После этого стоки попадают во вторичные отстойники. Устроены они так же, как и первичные. Тут на дно оседает ил, оставшийся после биологической очистки. Осадок из отстойников, как и из цеха биологической очистки, вывозят на иловые площадки в районе леса «Долгий» у поселка Тенистый.

Очищенная вода после вторичных отстойников обеззараживается раствором гипохлорита натрия и по сбросному коллектору с левобережных очистных сооружений отправляется в водохранилище, а с правобережных уже прозрачная вода - в ручей Голубой Дунай. Кстати, в трубопроводе на выпуске с Правобережных очистных сооружений канализации живут знакомые всем аквариумные рыбки – гуппи.

СПРАВКА «КП»

Всего крупных водоподъемных станций в Воронеже четыре. ВПС № 4 и ВПС № 11 обслуживают практически весь правый берег, ВПС № 8 и ВПС № 12 - весь левый берег до улицы Циолковского. На нужды Воронежа требуется в среднем чуть больше 300 тысяч кубометров воды в сутки. Всю эту огромную массу H2O добывают из 271 артезианской скважины.

Первой водоподъёмной станцией, введенной в эксплуатацию в июле 1939 года, была ВПС № 4. В 1968 году начала работу ВПС № 8. 1971-й считается годом рождения самой крупной водоподъемной станции в Воронеже - ВПС № 11. Сейчас идет проектирование новой водоподъёмной станции № 21.

В 2018 году шла работа переоценке запаса подземных вод на городских водозаборах. К исследованию приступила группа учёных, возглавляемая известным гидрогеологом, профессором, академиком Международной академии минеральных ресурсов Борисом Боревским. Полевые обследования водозаборов продлятся до конца 2019 года. Обобщенные данные планируется предоставить на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых к 2021 году.

ЗНАЙ!

На качество воды можно пожаловаться по телефонам ООО «РВК-Воронеж» 206-76-07 и 206-76-07 (контакт-центр). Там частенько перегружены телефонные линии, в этом случае придется приехать на предприятие по адресу: улица Пешестрелецкая, 90. С начала года подобных жалоб было более 50, причем выделить какой-то район по их частоте нельзя – примерно поровну.

И информация для любителей врезаться в водяные трубы (а таких прошлым летом, в пик потребления, поймали за руку больше 20). Периодически проводят «водную амнистию». Тогда потребитель, добровольно сообщивший о незаконном подключении, освобождается от ответственности. Но лучше на это не надеяться. В большинстве случаев от штрафа отвертеться не получится, придется платить за три месяца, исходя из расчетов диаметра и пропускной способности трубы. В итоге получаются очень внушительные суммы.