Из-за коммунальной аварии уже сутки нет воды у 50 тысяч воронежцев

Несмотря на уверения мэра Воронежа Вадима Кстенина о том, что аварию на водопроводе устранят к 9 часам утра 21 марта, у 50 тысяч воронежцев в кранах сухо до сих пор. И число пострадавших от аварии только увеличивается. Жалобы поступают с улицы Космонавтов, Челюскинцев, домов в районе цирка и на улице 9 Января. Скоро пройдут и более реалистичные сроки, указанные 20 марта прокуратурой Воронежа. Сотрудникам надзорного ведомства специалисты обещали дать воду в 11.00.

В «РВК-Воронеж» сообщили, что с 8 утра 21 марта снизили давление воды в Ленинском и Советском районах, что вместе с ее повышенным утренним потреблением и привело к тому, что краны пересохли, прежде всего на верхних этажах. Повторяется история, случившаяся 11 декабря 2018 года, когда в Коминтерновском и Центральном районах при схожих обстоятельствах многие дома оставались без воды почти на двое суток.

стена рухнула после потопа в воронеже 20 марта.видео местных жителей

По сведениям мэрии, с утра вновь стали подвозить техническую воду в Коминтерновский район на ул. Жукова, 12 а; 15; 60-й Армии, 29А; Владимира Невского, 48, 61; Бульвар Победы, 30 и в Советский на Пешестрелецкую, 58, корпус 1.

Техническую воду продолжают подвозить с утра по семи адресам.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Сейчас на месте аварии специалисты «РВК-Воронеж» заканчивают сварочные работы. После проверки герметичности трубы начнется ее заполнение. В итоге теперь подачу воды в дома можно ждать в 12, а то и в 13 часов. И это самое раннее. Не исключено, что работы продлятся и дольше – точных сроков ликвидации аварии пока никто сказать не может.

Напомним, в среду, 20 марта, около 11 утра прорвало водопровод метрового диаметра в районе улицы Антонова-Овсеенко у авторынка. Вода хлынула на дорогу. Машины, пытавшиеся преодолеть огромную лужу на скорости, глохли. Вскоре воду отключили в квартале, ограниченном улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой - в 138 домах, где живет около 50 тысяч горожан. В домах на этих улицах, не подпавших под отключение, а также на Московском проспекте и Бульваре Победы и частично в Советском районе напор в кранах был сильно ослаблен.

Сразу после аварии машины вынуждены были брать водные преграды.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Тем временем специалисты «РВК-Воронеж» и городских комбинатов благоустройства разгребали завалы, случившиеся на месте аварии. Там под напором воды рухнула кирпичная стена. Только после разбора ее остатков, упавших в лужу, приступили собственно к осмотру трубы. По данным специалистов, выявлен заводской брак трубопровода, проложенного еще в советские времена в 80-е годы прошлого века. Ремонт шел всю ночь. С утра устанавливали новую стальную трубу, шла сварка.

На месте аварии люди работали всю ночь.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Из-за отключения воды 20 марта отменили занятия во второй смене в школе № 95. Детей отпустили домой после второго урока. В школе № 99 решили не проводить пятый и шестые уроки. А потом вынуждены были пойти и дальше. В итоге отменили уроки в первую смену 21 марта в школах №№ 95, 99, в гимназии № 2 и прогимназии № 2. В детских садах №№ 182, 189 и 193, также попавших в зону отключения воды, занятий тоже нет. Сохранили только резервные группы – для родителей, которым не с кем было оставить детей.

Поздно вечером 20 марта о начале проверки по факту аварии объявила городская прокуратура.