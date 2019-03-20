Дачный сезон 2019 в Воронеже: сажаем рассаду вовремя и правильно

Начало апреля – оптимальное время для посадки рассады. Опытным дачникам кажется, что никаких секретов для них в этом вопросе нет. Однако это не так. Успех будущего урожая зависит от многих «мелочей». О них нам рассказал агроном Иван Бабин.

Подготовка почвы

Конечно, готовый почвогрунт со всеми необходимыми для роста и развития рассады веществами можно купить в магазине. А можно приготовить самому по «рецепту» Ивана Васильевича.

- Однако я всегда сам готовлю грунт и вам советую поступить так же, - говорит Бабин - Возьмите навозный перегной или лучше 1 л биогумуса (полученного в результате переработки органических материалов эффективными микроорганизмами препаратов «Восток ЭМ-1» или «Воронежский эталон» и червями «Старатель») на 3 - 4 л почвы с тополиной лесополосы, с луга или с огорода (если у вас чернозем), где не выращивались овощи. На 10 л такого грунта добавить 0,2 - 0,5 л просеянной древесной золы. Торф в этом случае использовать не надо: может подкислить грунт. Не добавляйте песок: он не разрыхляет почву, как многие думают, а часто наоборот превращает в монолит. Я категорически против пропаривания или прокаливания грунта в духовке для обеззараживания, как некоторые советуют! Почва живая, и убивать в ней все полезное и нужное растениям нельзя.

Гораздо лучше обеззаразить грунт и защитить рассаду от корневых и прикорневых гнилей фитоспорином (10 г пасты или 30 мл разведенного по инструкции на 2 л воды - на 10 л грунта). Можно сделать это и новым препаратом - превикуром энерджи (3 мл на 2 л воды - на 10 л грунта). Почва на пленке или в тазу проливается этим раствором и тщательно перемешивается. Можно грунт разложить в ящики или горшки и пролить перед или сразу после посева семян из расчета 3 мл превикура энерджи на 2 л воды на 1 квадратный метр площади. Через две недели такую обработку повторить.

После обеззараживания грунт нужно оживить, то есть добавить в него живые эффективные микроорганизмы, которые содержатся в препаратах «Восток ЭМ-1» и «Воронежский эталон». Для этого 10 мл одного из препаратов растворите в 1 л воды и 2 л такого раствора внесите на 10 л грунта. Тщательно перемешайте или пролейте уже разложенный в ящики или стаканчики грунт из расчета 2 л на 1 квадратный метр. Хлорированную воду из-под крана использовать нельзя! Если другой нет, то ее нужно в открытой посуде отстоять в течение суток.

Подготовка семян и посев

Перед посадкой просмотрите семена, сразу забракуйте пустые или деформированные. Качественные семена сначала заверните конвертиком в кусочки хлопковой ткани, подписав ручкой названия сортов. Затем сложите в любую посуду и замочите на 12 часов в растворе «Востока ЭМ-1» или «Воронежского эталона»: 10 мл на 1 л воды. После этого нужно слить лишний раствор и поставить на проращивание. По мере появления ростков семена высаживают в подготовленный грунт.

- Помидоры и баклажаны можно сначала посеять в рассадные ящики, семена помещаем на глубину 1 - 2 см, - рекомендует Бабин. - Ящики расставляют в теплицах или на светлых подоконниках. При температуре 20 - 25 градусов всходы появляются на четвертые-шестые сутки, после чего температуру снижают днем до 18 градусов, ночью - до 14 градусов. По мере подсыхания почвы ее поливают теплой водой - примерно через день. Когда появится второй настоящий листок, ростки можно распикировать в обогреваемые парнички, ящики или стаканчики.

Перец плохо переносит пересадку, поэтому его желательно сразу высевать в стаканчики. Огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни вообще не переносят пикировку. Их выращивают только в стаканчиках и пересаживают на грядку с комом почвы. Запомните, сеянцы пикируют всегда глубже, чем они росли: до семядольных листочков. После пикировки на двое-трое суток рассаду притеняют.

Когда высаживать?

Увы, но последние годы весна в Воронежской области бывает капризной и непредсказуемой. Заморозки возможны не только в мае, но и в начале июня. Вообще, агрономы советуют высаживать рассаду в открытый грунт не раньше середины мая. Иначе вы рискуете «заморозить» растения. Ориентируясь на сроки выращивания рассады, можно легко рассчитать оптимальное время посадки семян.

Помидоры высаживают на грядки в возрасте 45 - 60 суток, перец - 50 - 60, баклажаны - 55 - 60, для капусту белокачанную и цветную - 35 - 40, сельдерей - 55 - 65, огурцы - 35 - 40, тыква, кабачки, патиссоны - 20 - 25, арбузы и дыни - 25 - 35 суток.

А подкормить?

Первую подкормку делают через 7 - 10 суток после пикировки, последующие подкормки проводят с интервалом 10 - 12 дней. Их желательно совмещать с поливами.

Для помидоров хорошо подходит подкормка «Новоферт-томат» (пакет № 1) из расчета 20 г на 10 л воды, для перцев - «Новоферт-перец» (пакет № 1), для баклажанов - «Новоферт-баклажан» (пакет № 1), для всех остальных культур «Новоферт-зеленые овощи». Этими удобрениями можно одновременно делать и корневые, и некорневые подкормки по листьям.

За 10 - 12 суток до высадки в грунт рассаду закаливают, постепенно понижая температуру до 17 - 18 градусов - вынося ее, например, на балконы или открывая парнички.

Секрет от агронома

И напоследок Иван Бабин открывает один из своих секретов:

- Последние годы рассаду помидоров я специально выращиваю высотой 40 - 50 см, чтобы сажать ее «лежа» - то есть, закапывать под наклоном, чтобы в почве оказалась как можно большая часть стебля. В этом случае от него пойдут дополнительные корни и растения будут крепче. Корневая система у моих помидоров получается в три-пять раз больше, чем при обычной посадке, что положительно сказывается на росте, развитии и урожайности.