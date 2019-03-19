2019-03-19T19:49:13+03:00
Общество

В Воронежской области работодатели не будут платить «больничные», декретные и детские

Перечисленные пособия жители региона получат напрямую из Фонда соцстраха
Татьяна МИСТЮКОВА
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Новые правила выплаты пособий касаются работающих граждан.Новые правила выплаты пособий касаются работающих граждан.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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С 1 июля этого года жители Воронежской области будут получать социальные выплаты напрямую в Фонде социального страхования, а не через бухгалтерию работодателя. К таким выплатам относятся: пособия по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием), по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Раньше эти пособия работодатель выплачивали из собственных средств, впоследствии Фонд соцстраха эти издержки предприятиям компенсировал. С 1 июля работающие граждане будут получать перечисленные выплаты напрямую в Фонде.

При наступлении страхового случая работник по-прежнему должен будет предоставить своему работодателю все необходимые документы, подтверждающие право на получение пособия. Например, листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и т.д. Кроме этого, работодателю нужно будет подать заявление с указанием способа получения пособий, а именно: на карту или почтовым переводом. При первом варианте в заявлении нужно указать реквизиты лицевого счета в банке, (состоит из 20 знаков) и правильный БИК банка. В случае использования карты «МИР» указывается только номер платежной карты (от 16 до 19 знаков). Также следует указать полное наименование банка. Если почтовым переводом, то в заявлении отражается правильный адрес места жительства и индекс сотрудника.

Затем предприятие не позднее пяти календарных дней направляет данные своего сотрудника в отделение Фонда социального страхования по месту регистрации.

- При численности работающих более 25 человек сведения отправляются в электронном виде. Выплатить пособие застрахованному лицу Фонд обязан в течение 10 календарных дней со дня получения сведений при условии, что все документы и сведения верны. При этом размер пособий и формула их расчета не меняются. Вместе с этим стоит отметить, что пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня назначается и выплачивается работодателем за счет собственных средств, - рассказали в воронежском региональном отделении Фонда социального страхования. - В случае прекращения работодателем деятельности или невозможности установления его фактического местонахождения, работник (уполномоченный представитель) может самостоятельно представить заявление и документы для назначения и выплаты пособия в отделение Фонда по месту регистрации своего работодателя.

Всего в Воронежской области зарегистрировано более 64 тыс. работодателей и 700 тыс. работников. В год они получают различных пособий на общую сумму более шести млрд. рублей, половина из которых идет на оплату временной нетрудоспособности, чуть меньше - на выплату материнских и детских пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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