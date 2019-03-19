«Росводоканал Воронеж» присоединился к Международному дню клиента

Праздник учрежден в 2010 году в целях повышения клиентоориентированности компаний. В рамках акции жители города задавали вопросы о ремонтных работах на сетях, опломбировке и поверке приборов учёта, технических условиях на подключение, начислениях за услуги водоканала.

Руководители отделов «РВК-Воронеж», работающих с физическими и юридическими лицами провели консультации, на месте решив некоторые проблемы потребителей.

«Мой папа-пенсионер потерял акт на опломбировку счётчика. Мы забили тревогу, чтобы не получить квитанцию с расчетом «по среднему». Я очень благодарна водоканалу за то, что восстановили потерянный акт через 5 минут, не взяв при этом ни копейки», - поделилась впечатлениями жительница Воронежа Елена Стороженко.

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«К нам обратились жители многоквартирного дома с просьбой выяснить причину регулярных засоров на канализации. В ближайшее время будет сформирована бригада специалистов для обследования сети. Если это зона ответственности водоканала, то устраним причину, если нет, то отправим информацию в управляющую компанию», - рассказал руководитель центральной диспетчерской службы «РВК-Воронеж» Роман Романов.

К акции по случаю Международного дня клиента «Росводоканал Воронеж» присоединился впервые. Но по количеству и вопросам обратившихся понятно, насколько подобные мероприятия важны для потребителей. Уже сейчас разработан план проведения акции в следующем году.

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