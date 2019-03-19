В Воронеже выступают единственные в мире дрессированные белые медведи

В Воронеже впервые выступает цирк на льду "Айсберг". Это яркая, динамичная и насыщенная программа - здесь фигуристы играют со светящимися кубами, воздушные гимнасты и акробаты на качелях исполняют сложнейшие трюки под куполом цирка, Деды Морозы жонглируют на моноциклах, снеговики прыгают на скакалках, забавные клоуны подкалывают друг друга.

Программа украшена лазерным шоу и спецэффектами. Восхищает работа пушистых артистов - кошек и белоснежных лаек, а также красочные номера с разноцветными попугаями ара и белоснежными голубями.

Гвоздь же программы "Айсберг" - аттракцион с белыми медведями. Умка, Дора, Мотя и Кнопа - единственные в мире дрессированные полярные хищники. Кроме Юлии Денисенко и Юрия Хохлова никто на планете не занимается дрессурой этих опасных зверей, ведь белые медведи намного более коварны, чем бурые. К тому же, стоят они баснословно дорого (по полмиллиона долларов), да и экспедиции по отлову медведей сейчас запрещены. Подопечные Юлии Денисенко, 18-летние артистки-великанши (ростом около 3 метров и весом по полтонны) танцуют, играют на музыкальных инструментах и «поют».

Дрессировщики своих белоснежных исполинов холят и лелеют: каждый день купают, а в вольере поддерживают «зиму» кондиционерами и вентиляторами. Каждый день у мишек на столе рыбий жир, творог, молоко, овощи, фрукты, рыба и по 9 кг говядины. Ну а за хорошую работу медведиц балуют сладеньким.

- Наш метод дрессуры называется "на вкусненькое", мы раньше мазали микрофон шоколадной пастой, а трубу сгущенкой. Но сейчас медведицы выросли, только Кнопа любит печенье и сгущенку, за сладкой родину продаст, остальным мясо подавай! Приходится на арене их подкармливать, ведь ходить на задних лапах белому медведю сложно, в природе они этого не делают, в отличие от бурых, - рассказывает о своих питомцах Юлия Денисенко. - У нас Мотя - самая вредная, она всех заводит. Если на нее долгое время никто не охотится, ей скучно жить становится. Если Юрий наденет красную рубашку, Мотя очень злится. Она ж у нас звезда! А тут еще кто-то в ярком. Именно она у нас на центральных ролях - дирижирует и ходит неземной походочкой. Звезда! Имеет право себя так вести. К ней когда подходишь и начинаешь за что-то ругать, она из клетки тебе лапой машет - мол, иди отсюда. Зато когда ей что-то надо, у нее прекрасно получается "иди сюда". Мы ее потому и сделали дирижером - потому что махать лапой любит. И вальс у нас танцует Мотя, и в микрофон поет Мотя. Дора на трубе играет. Белые медведи - не те животные, которых можно заставить делать что-то. С ними нужно уметь находить общий язык, стать для них авторитетом. Их изначально с детства приучаешь к определенным вещам. И если ты начинаешь что-то «перекраивать», а животное привыкло по-другому, можно и схлопотать. К примеру, если медведица привыкла, что с манежа за кулисы ее всегда берут с одной стороны, а ты вдруг подойдешь с другой - точно получишь от нее. Потому что для нее это неожиданность.

Представления цирка на льду «Айсберг» проходят по субботам и воскресеньям в 12.00 и 17.00.