2019-03-18T17:10:18+03:00
Экономика

ВТБ в Воронеже подключил к Единой биометрической системе четыре офиса

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России, в том числе четыре в Воронеже. До конца 2019 г. необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ
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Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

В Воронеже сдать биометрические данные можно в следующих офисах ВТБ: «Солнечный», ул. 20-летия Октября, 90а, «Северный», ул. Вл. Невского, 13, «Ленинский проспект», Ленинский пр., 81, «Левобережный», ул. Остужева, 6.

«Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам», — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых – с 1 июля 2018 г. сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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