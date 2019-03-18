2019-03-18T15:40:39+03:00
Общество

В Воронежской области оказались в цене куры и яйца

А гречка и яблоки наоборот подешевели
Татьяна МИСТЮКОВА
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Галина Абричкина рассказала о динамике цен в регионе.Галина Абричкина рассказала о динамике цен в регионе.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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О том, что творится с ценами в регионе, рассказала руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричикина.

Так, по данным госстатистики индекс потребительских цен на все товары и услуги в прошлом году в Воронежской области составил 104,6% (в ЦФО 104,7%, по РрФ - жской области составил 104,6%Ф – 104,3%). Так называемая продовольственная корзина в Воронежской области подорожала на 106,4%.

- Это связано с подорожанием куриного мяса, яиц, сахарного песка и сезонного подорожания овощей, а также с постепенным ростом цен на пшено в два раза из-за сокращения посевных с 16,7 тысяч гектар до 9,3 тысяч гектар, - отметила чиновник.

При этом в целом по России как общая, так и продовольственная инфляция существенно превысила уровень, прогнозируемый правительством – соответственно до 4,3% вместо 3%. Более того – идет опережающий рост цен в сельском хозяйстве на сырье относительно розничных цен.

В то же время цены на гречневую крупу и яблоки снизились. Традиционно эти продукты пользуется большим спросом, а вот пшено, как выяснилось, жители региона почти перестали есть – в среднем на каждого жителя в год приходится по два кг.

- Корнеплоды сахарной свеклы также подорожали на 37%, соответственно и в рознице сахар подорожал на 33,4%. Основная причина – увеличение цены на сахар на мировом рынке во второй половине прошлого года в среднем на 20%, - рассказала руководитель департамента.

Яйца выросли в цене на 31%. Большую роль в этом сыграло закрытие в октябре прошлого года Бобровской птицефабрики. Из-за инфекции птичьего гриппа там полностью вырезали порядка 1 млн. несушек. Фабрика занимала 40% доли рыка в области - давала в день 1 млн. яиц.

- Наиболее серьезный всплеск цен на яйца был зафиксирован во второй половине ноября и декабре после ситуации на Бобровской птицефабрике. Также причиной роста стало подорожание фуражного зерна, кормовых добавок, прививок от птичьего гриппа, которые закупаются за рубежом в валюте (она выросла на 20%), рост цен на моторное топливо, - пояснила Галина Абричкина.

Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре прошлого года в Воронежской области составила 3661 руб., что ниже по сравнению со среднем показателем по Росси на 327 руб. К слову, в Москве минимальная продуктовая корзина обойдется в 4891 руб.

Моторное топливо в прошлом году в регионе подорожало на 9,9%, в том числе бензин 9,6%, дизель – 17,2%.

В то же время Галина Абричкина отметила, что уже в январе рост цен на потребительские товары существенно снизился и составил 100,8%, в том числе на яйца 98,4% против 120% в декабре прошлого года. Однако в течение года инфляция скорректирует эти цифры не в последнюю очередь благодаря повышению налога на добавленную стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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