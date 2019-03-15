Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники бытового обслуживания и ЖКХ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы представляете команду специалистов, которая занимается обеспечением насущных потребностей каждого человека и региона в целом. В перечне ваших задач нет второстепенных.
Выражаем признательность всем, кто ответственно и добросовестно подходит к выполнению служебных обязанностей.
Сегодня в области реализуются специальные программы и инвестиционные проекты, в ходе которых запускаются новые объекты, модернизируется жилищно-коммунальная инфраструктура и технологии.
Особое внимание на федеральном и региональном уровнях сейчас уделяется внедрению в сферу ЖКХ современных стандартов, призванных, в частности, повысить экологическое благополучие населенных пунктов и качество жизни граждан.
Безусловно, в жилищно-коммунальном хозяйстве остается еще много проблем, которые вызывают справедливые нарекания жителей. Вместе нам предстоит усиленно трудиться над устранением этих недостатков.
От всей души желаем вам здоровья, энергии, семейного счастья и успехов в работе!
С праздником!
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ИСТОЧНИК KP.RU