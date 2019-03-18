Воронежские депутаты ответили на вопросы молодежи

В четверг, 14 марта школьники и студенты пришли в Воронежскую городскую Думу, чтобы пообщаться с местными парламентариями. На вопросы отвечал депутат городской думы Александр Головин, председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике. Областную Думу представляли председатель комитета по ЖКХ, тарифам и энергетике Татьяна Головачева и председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов.

- Здесь собрались ученики 38-й и 48-й школ, студенты университета Правосудия, - объясняет заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам Евгения Демченко. – Некоторые вопросы ребята готовили заранее, что-то придумывали на ходу.

Александр Головин отметил, что ребята задавали очень взрослые вопросы:

- Я вспомнил себя в их возрасте: мне бы спрашивать о таких вещах и в голову не пришло, - признается Александр Головин. – Дети сейчас другие. Они более грамотные, хотят участвовать в жизни города и страны.

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К сожалению, задать все сто вопросов ребята не успели, потому что каждый раз депутаты старались ответить максимально подробно. А интересовали детей очень даже взрослые темы: почему выборы считаются величайшим изобретением человека, является ли предвыборная агитация давлением на избирателей, почему в бюллютенях убрали графу «против всех»?

Но в целом ребята остались довольны:

- Я успела задать свой вопрос, и мне очень понравилось, как Татьяна Валентиновна на него ответила, - рассказывает десятиклассница Ксения. – Обязательно приду сюда еще, если позовут.

Ксюша спросила у Татьяны Головачевой, как она реагирует на несправедливую критику. На это депутат рассказала историю о выборах в областную Думу в 2005 году. Тогда у нее был конкурент, который выбрал необычный способ агитации – оскорбительные частушки. Общий их смысл был такой: зачем нам бабу выбирать? У нас достаточно здоровых мужиков.

Далека ли власть от народа? Был и такой вопрос.

- Мы ходим по этим же тротуарам, ездим по этим же дорогам. Когда мы пошли на выборы, мы реализовали своё желание помогать, - объясняет Александр Головин. – Я пошел выбираться по тому округу, где я живу. Потому что здесь люди знают, что я за человек. И я знаю здесь все проблемы, а значит могу их эффективно решить. Мы такие же как все, и вы, когда вырастете, тоже сможете так помогать городу.

Беспокоили детей и насущные вопросы. Ученица 38-й школы спросила, почему теперь в их столовой не кормят спортсменов с юношескими разрядами. Александр Головин пообещал взять эту проблему под личный контроль.

Анна Пополитова