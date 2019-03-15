Выходные в Воронеже: "Крымская весна", День подводника, белые медведи

КРЫМСКАЯ ВЕСНА

Воронеж присоединится к фестивалю «Крымская весна», который посвящен пятилетию возвращения Крыма в состав России.

С 16 по 18 марта в столице Черноземья пройдет около сотни мероприятий на открытых площадках, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях - городских клубах, школах и библиотеках, это выставки, мастер-классы, игровые программы, викторины, демонстрация исторических костюмов, концерты. Самым масштабным событием фестиваля станет развлекательная программа «Весна идет, весне дорогу!», которая запланирована 16 марта у ТРК «Арена», начало праздника в 12.00. Вход свободный.

ДЕНЬ ПОДВОДНИКА

16 марта в Воронеже отметят День моряка-подводника. В музее-диораме (Ленинский пр-т, 94) пройдет встреча поколений в честь 113-ой годовщины основания Подводных сил России с участием ветеранов ВМФ и допризывной молодежи, организованная совместно с региональной общественной организацией «Колыбель русского военного флота».

Участников познакомят с обновленной морской экспозицией музея-диорамы, пройдет показ новых тематических докфильмов. Начало в 11.00.

ЦИРК НА ЛЬДУ

Мальчишки и девчонки, а также их родители, ледовый цирк с медведями, увидеть, не хотите ли? Возле воронежского цирка приветственно машут лапами два огромных надувных белых медведя. Зазывают в цирк на льду «Айсберг».

В Воронеж привезли оригинальное ледовое шоу с мастерами манежа и фигурного катания. Зрители увидят единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

Представления пройдут 16 марта в 12.00 и 17.00, 17 марта в 12.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

фото предоставлено организаторами.

МУЗЕЙ В КИНО: «Нуреев: Его сцена - весь мир»

16 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из цикла "музей в кино". История жизни Рудольфа Нуреева продолжает волновать и интересовать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов - и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое? Можно, утверждают авторы нового фильма - Жак и Дэвид Моррисы.

В фокусе яркого и трогательного фильма невероятная история жизни Рудольфа Нуреева, самого знаменитого балетного танцовщика, который вышел за границы славы балетного мира и стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, - до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн.

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ТЕАТР В КИНО: «Кармен»

17 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. Покажут одну из самых знаменитых и любимых зрителями постановок - оперу "Кармен" режиссера Ричарда Эйра. Запоминающиеся мелодии, сильные страсти, любовь, ненависть, красивые женщины, испанский колорит… «Кармен» Ричарда Эйра на сцене Метрополитен неизменно вызывает восторг публики. Успех обеспечивают ему и эффектные массовые сцены, и изощренно поставленные танцы, и прекрасные исполнители главных партий - Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов, Александра Куржак.

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ЛЕКЦИЯ О СЛАВЯНАХ

17 марта в Воронеже стартует научно-просветительский проект "Сохранение памятников археологии Нагорной Дубравы", который призван популяризировать историко-культурное наследие донских славян и сохранение памятников боршевской культуры. В программе проекта пять открытых лекций, которые будут проходить в книжном клубе «Петровский» по воскресеньям.

17 марта Денис Акимов прочитает лекцию «Как и когда славяне впервые оказались на Дону». Начало в 13.00, вход свободный.

КОНЦЕРТ ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА

Виктор Третьяков индивидуален и многогранен. Одни его знают как автора резких социальных песен, которые в начале 90-х звучали в программах «Взгляд», «До 16 и старше», «На службе Отечеству» («Разговор с «афганцем», «Сон», «Колокола», «Депутат»). Другие любят его, как замечательного лирика - за композиции «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый вечер», «Звездочка»… Эти песни после исполнения на Грушинском фестивале и ротации на радио «Шансон» знает вся страна. Но все-таки большинство знакомы с ним благодаря песне «Тюбик», которая в последние годы стала визитной карточкой Виктора Третьякова, которая постоянно звучит в «Смехопанораме», телепрограмме «Шутка за шуткой». Концерты Виктора Третьякова отличаются нестандартным взглядом на обыденные вещи, собственной философией и душевной теплотой. Виктор всегда отвечает на записки из зала.

Концерт пройдет в ВКЗ 17 марта в 19.00.

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ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

В зале на Кирова, 8 работает ежегодный «Весенний вернисаж». Горожанам показывают работы талантливых воронежских художниц: пейзажи, портреты, натюрморты Валентины Богачевой, Ирины Токаревой, Лидии Зориковой, Светланы Зиненко, Натальи Паршиной, Валентины Суминой, Оксаны Смотровой, эмали и батики Ирины Ворошилиной, бисероплетение Ольги Тепляковой, скульптуры Эльзы Пак. Все работы, дополняя друг друга, составят единую праздничную экспозицию.

Напомним, традиция делать весенний вернисаж пошла пошла из 1940 года, а потом возродилась в 1980-х годах - благодаря художнице Ксении Успенской, супруге знаменитого воронежского живописца Василия Криворучко. В состоявшейся в феврале 1986 года выставке приняло участие 30 художниц. С тех пор каждый год воронежцев приглашают познакомиться с новыми работами талантливых землячек, узнать новые имена. В последние годы на выставку привозят работы художниц Калача, Острогожска, Россоши, Бутурлиновки, Новой Усмани.

Вход на выставку свободный.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР

В музее имени Крамского открылась экспозиция «Люблю жизнь, люблю человека…». Это персональная выставка скульптуры народного художника России, почетного гражданина Липецка Юрия Гришко. Он ушел из жизни в 2018-м.

Юрий Гришко - один из старейших членов Липецкой областной организации Союза художников России, стоявший у истоков ее основания, своим творчеством и общественной деятельностью оказавший большое влияние на формирование художественной среды Липецка и Липецкой области. В 2012 году на базе его творческой мастерской открылся отдел «Музей современной скульптуры» Липецкого областного художественного музея.

Художник продолжал традиции русского реалистического искусства. Не уставал говорить языком пластики о жизни и людях, современниках - через портреты друзей, коллег, известных земляков, деятелей культуры и искусства, своих близких, детские образы.

«Я люблю жизнь, люблю человека. Идеальных людей нет. Но я хочу рассказать о том лучшем, красивом, что есть в каждом человеке. Как художник, в этом вижу свою задачу и к этому стремлюсь», говорил автор.

Воронежцам показывают 33 произведения Гришко, созданных с конца 1970-х по 2014 годы, из собрания Липецкого областного художественного музея и коллекции семьи художника. На выставке будет демонстрироваться документальный фильм «Скульптор Гришко», выпущенный к 80-летию автора.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея имени Крамского до 31 марта.