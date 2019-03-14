Ни одна диета не поможет похудеть

Мешковатые зимние пуховики постепенно сменяются более элегантными весенними пальто, плащами и куртками. Но, конечно, любому (не будем проводить границу между мужчинами и женщинами) хотелось бы в принципе обладать стройной фигурой. А не конструировать ее за счет сочетания времен года и верхней одежды. И тут в погоне за красивой фигурой в ход могут идти самые разные методы: начиная с отказа от жирной пищи и заканчивая голоданием. Как правильно питаться, чтобы не навредить организму, в студии радио «КП» (Воронеж, 97,7 FM) рассказала врач-диетолог Татьяна Коточигова.

Существует много разных теорий о том, как правильно питаться: дробно и часто, три раза в день, когда захочется? Которая верная?

Правильного варианта нет. Все очень индивидуально. Зависит и от образа жизни, и от заболеваний конкретного человека. Питание может быть, как дробным и частым, так и более редким. Общие рекомендации для всех: не нужно делать слишком большие перерывы между приемами пищи. Промежутки по пять-шесть часов без еды вредны, потому что это приводит к перееданию, накоплению жировых тканей, увеличению нехороших гормонов и обострению, имеющихся заболеваний. Однократные и объемные приемы пищи тоже вредны. Ведь пищеварительные соки и ферменты вырабатываются вне зависимости от поступления еды в желудок. И когда ее там нет, они воздействуют на сам орган. Это плохо для слизистой, возникают неприятные боли, гастриты, эрозия, язвы.

Полезно ли для организма голодание?

Длительное голодание всегда вредно. Худеть с помощью такого способа не нужно. Даже если вы просто хотите устроить разгрузочный день, нужно понимать какой вид голодания вам подойдет – на воде, соке или еще чем-то. Оцените свое состояние сначала со специалистом, сдайте анализы, потом голодайте. Подтвердить или опровергнуть слова людей, которые голодают, о том, что у них наступает некое озарение – сложно. А вот что касается энергии, которая у них якобы появляется, то это все происходит за счет резерва, который тоже не бесконечен.

Какая диета наиболее безопасная?

Диета - это всегда ограничение продуктов либо их исключение. И вот все, что входит в определение слова «диета» - плохо для организма. Если мы даже подберем удачную диету, сначала эффект будет заметен, но потом возникнет обратный эффект: набор прежнего веса плюс несколько килограммов. Вообще безопасным считается уменьшение веса на два килограмма в месяц. Когда мы хотим снизить вес самостоятельно, то нужно не убирать из рациона какие-то элементы, а ограничивать порции. Еще момент – не нужно смотреть только на калории, которые вы едите. Это так не работает. Если вы замените мясо несколькими порциями овсянки, то организму будет хорошо. Или вы съедите два куска торта и больше ничего, то вы похудеете. Рацион должен быть сбалансирован. И еще один важный момент: если вы занимаетесь физическими нагрузками, чтобы похудеть, то нельзя ни в коем случае начинать есть меньше. Рацион наоборот следует увеличить. Иначе организм будет постоянно в дефиците.

Как набрать вес при его дефиците?

Здесь ситуация сложнее. В такой ситуации принципы, которые работают с диетой, нельзя применить. Если человек по природе худенький, ему не помогут большие порции, или они будут иметь очень короткий эффект. С человеком должны поработать специалисты. Посмотреть гормональный фон, уровень витаминов. Возможно, что у пациента особенный тип нервной системы, который работает с жиросжигательным эффектом. Таким образом сказывается стресс. В этой ситуации даже специалист не всегда может помочь. Человеку нужно просто успокоиться.

КСТАТИ

Три заблуждения о питании:

1. Чтобы быть стройным, нельзя есть после шести

Конечно, можно. В чем тут заблуждение. После 18 часов не нужно наедаться тем, кто ложиться спать в восемь-девять часов. Если же человек бодрствует до полуночи, до двух часов ночи или вообще работает в ночную смену, то он должен есть. Идеальный вариант – совершать последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна. Сильно голодным засыпать нельзя. Даже если понимаете, что времени мало до сна, можно съесть что-то легкое, например, куриную грудку, паровой омлет, выпить кефира. Наедаться сильно не нужно, возникнет чувство тяжести, беспокойный сон. Еще один минут – мы просеемся сытыми, а нужно хотеть есть. Завтракать необходимо, потому что во сне организм сжигает калории. Даже на то, чтобы проснуться, мы тратим энергию. Завтрак восполняет ее. Отсутствие аппетита с утра – это привычка многолетнее отсутствие завтрака или наесться на ночь.

2. Весь фастфуд вреден для организма

В понятие «быстрая еда» входит много понятий. Но в головах людей, как правило, это гамбургеры и жареная картошка. Конечно, их употребление в большом количестве нежелательно из-за состава. Производители могут добавлять туда неправильные продукты. Если же рассматривать фастфуд как бутерброд, который вы сами приготовили дома, то это полезная пища. Плюс ко всему, увеличивается количество фирм, которые стараются делать более полезную еду: заменять белый хлеб цельнозерновым, жирные котлеты на более постное мясо. К фастфуду относятся и всевозможные питательные батончики, в том числе из сухофруктов, они полезны для здоровья.

3. Чтобы определить оптимальный вес, девушкам нужно вычесть из своего роста 110 см, а мужчинам - 100

Все известные нам формулы расчета того, сколько должен весить человек, не работают. Многие высчитывают вес, отнимая 110 и 100 см от своего роста. Это все неверно. Потому что выглядеть человек может одним образом, а соотношение жировой и мышечной ткани будет совершенно другим. Сейчас есть аппаратный метод, который измеряет плотность тканей, их соотношение. И действительно бывает так, что человек по природе худого телосложения, и казалось бы – куда еще худеть, но аппарат показывает, что у человека мышц мало, а от жировых отложений надо избавляться.

Пост - не вариант диеты

Также, пользуясь случаем, мы поинтересовались у Татьяны Коточиговой, как правильно питаться в пост, чем чреват резкий переход на несвойственную пищу и как после недель ограничений вновь вернуться к прежнему рациону питания.

Какие особенности при переходе на постную пищу нужно учитывать?

Пост - это не вариант диеты, хотя многие люди подходят к нему именно с этой точки зрения. Первое, что нужно знать, не все могут поститься. Ограничения есть у людей с серьезными заболеваниями, например, сахарным диабетом. Также особого внимания требуют пожилые люди и беременные. Всем им, конечно, нужно предварительно посоветоваться с медиками.

Пост - это, прежде всего, ограничение в животном белке. Чтобы максимально безболезненно перейти на постную пищу, надо заменить его на растительный, но максимально близкий по составу аминокислот. Лучше всего подойдут киноа, нут, чечевица. Конечно, в идеальном варианте, человеку нужно постепенно подготавливаться к посту. Вводить какие-то ограничения за семь-десять дней до начала. Сейчас такая возможность есть у тех, кто будет поститься последнюю неделю.

Чем чреват резкий переход на постную пищу?

Резкий переход на несвойственную пищу может вызвать обострение пищевых заболеваний. У здоровых людей может появляться постоянное ощущение голода, резко меняться настроение, возникать апатия, выпадать волосы. Из-за частого чувства голода человек переедает. Быстрые углеводы дают быстрое насыщение, вызывают скачок сахара в крови, поднимается настроение, а потом все также стремительно меняется. Мы становимся голодными и злыми.

Как после завершения поста перестроить себя?

Переходить на обычную пищу нужно тоже постепенно. Не нужно во время Пасхи набрасываться на все блюда на столе. Плавно вводим в рацион белковую пищу. Резкое употребление продуктов с большим количеством жиров, например, мяса и салатов с майонезом могут привести в больницу.

РЕЦЕПТ ОТ СВЯЩЕННИКА

«Мурцовка» - простейшее блюдо со смешным названием

Настоятель Богоявленского храма в селе Орлово (находится в Новоусманском районе Воронежской области) Алексей Лисняк рассказал «Комсомолке» о своем рационе во время поста, любимом блюде и превращении поста в диету.

- Отец Алексей, расскажите, что вы едите во время поста?

- Во время поста, я исключаю из рациона продукты животного происхождения и ем всё подряд. А это, поверьте, занимательно. Из одних только из круп и бобовых можно приготовить такой постный стол, что впору будет удивиться. Ведь если не считать разнообразнейшие каши и супы, то из одних только этих исходных можно создавать в домашних условиях всё, вплоть до вкуснейших котлеток и постных колбас. А если учесть разнообразнейшие приправы! А если учесть овощи, фрукты, грибы! А восхитительные блюда из картофеля! Я свидетель, как однажды в гости к воцерковлённым моим прихожанам зашли люди принципиально не постящиеся. После трапезы они долго не верили, что, оказывается, их покормили великопостными блюдами и были удивлены, настолько всё оказалось вкусно. Однако, пост это – в первую очередь время духовного пробуждения, поэтому всё-таки лучше бы свой образ великопостных мыслей не зацикливать на движение вокруг стола, а уделять больше внимания богослужению, покаянию и молитве, в этом случае, когда еда отойдёт на второй план, всё очень быстро наладится. Знаю по опыту.

- А есть ли у вас любимый рецепт?

- Одно единственное блюдо, из всего многообразия постных блюд, мне сложно выделить. К тому же, в Интернете сейчас масса всевозможных рецептов, вплоть до «архиерейских ореховых котлет с зелёным горошком». Но есть одно простейшее блюдо, о котором мало кто из современников слышал. У него смешное название «Мурцовка». Когда я наткнулся на описание этого блюда в книге Шмелёва «Богомолье», мне показалось, что есть это невозможно, однако решил однажды приготовить мурцовку самостоятельно и попробовать и вот, теперь я часто его делаю. По сути, мурцовка – это холодный суп. Итак: нам понадобится всего лишь квашеная капуста, горчица, редька, хрен, лук, и растительное масло. Трём редьку, добавляем квашеную капусту, режем лучок, по вкусу добавляем хрен, и горчицу. Заливаем всё это квасом, солим по вкусу и добавляем немного постного масла. Всё. Вприкуску с чёрным хлебом это объедение! Наши предки это блюдо любили не зря, оно стоит того, чтобы его попробовать.

- На ваш взгляд, как составить более-менее сбалансированный рацион на время ограничений?

- Никогда не задавался целью балансировать свой рацион. Один старенький иеромонах, царство ему небесное, навсегда внушил мне хорошую народную мысль: «Всё полезно, что в рот полезло». Неоднократно в этом убеждался. Я не встречал среди постников заболевших цингой, ослабших от недостатка калорий или загнувшихся от нехватки белка. Как правило, до Пасхи все постники не просто доживают, а делаются светлее, счастливее и крепче становятся на ноги во всех смыслах. Ведь если превращать пост в диету, то он диетой и останется. А если сделать свой пост временем пробуждения от духовной полудрёмы, то можно столько для себя открыть, что пропускать посты больше не захочется.