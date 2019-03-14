Губернатор Александр Гусев: "Наши отношения с японскими коллегами динамично развиваются"

Заседанию предшествовала рабочая встреча губернатора Александра Гусева с главой делегаций - заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым и заместителем Министра земли, транспорта и туризма Японии Синохарой Ясухиро, которые обсудили совместные российско-японские проекты и варианты привлечения инвестиций в экономику Воронежской области.

Затем уже в расширенном составе стороны обсудили сотрудничество двух стран в развитии железнодорожного транспорта, гражданской авиации и портовой инфраструктуры. Совещание проходило в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Глава региона Александр Гусев поблагодарил японских партнеров за реализацию совместных проектов:

- Для нас очень важно, что заседание проходит именно в Воронеже. Хочу искренне поблагодарить всех членов рабочей группы за активное участие в судьбе воронежского проекта системы скоростного легкорельсового транспорта. Мы высоко ценим передовой опыт и технологии наших японских коллег, готовы их применять на территории Воронежской области и показывать нашим коллегам-соседям. За время сотрудничества в сфере улучшения городской среды мы убедились в стремлении наших партнеров укреплять деловые связи. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения последовательно и динамично развиваются. Безусловно, главную роль в этом играет взаимопонимание, сложившееся на высшем государственном уровне обеих стран. Уверен, сегодняшнее обсуждение станет еще одним значимым шагом на пути к практической реализации совместных российско-японских проектов на Воронежской земле и в других регионах России.

Результативность сотрудничества нашего региона и Японии оценили и замминистра транспорта РФ Владимир Токарев и его японский коллега Синохара Ясухиро.

- Наши связи развиваются как на уровне диалога между лидерами наших государств, так и на уровне диалога между министерствами и министрами. За последнее время реализовано много совместных проектов. Город Воронеж, в котором проводится совещание, имеет довольно символическое значение в российско-японских отношениях, он известен практически всем в Японии именно в этой связи. Мне очень приятно, что шестое заседание нашей рабочей группы проводится именно в Воронеже, - сказал Синохара Ясухиро.

Также в ходе совещания мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о подготовительных работах, сопутствующих строительству в городе системы скоростного легкорельсового транспорта. По его словам, на данный момент городская администрация занимается разработкой Генерального плана Воронежа на 2021–2041 годы. В документе будет определен комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети и улучшению транспортного обслуживания населения с учетом создания системы скоростного легкорельсового транспорта. В рамках этой работы предстоит исследовать пассажиропотоки, определить наиболее востребованные направления, разработать транспортную модель города, выбрать оптимальный вид рельсового транспорта. Все эти исследования позволят в дальнейшем приступить к разработке технико-экономического обоснования проекта.