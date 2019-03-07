2019-03-14T14:33:53+03:00
Общество

Руководители региона поздравили жительниц Воронежской области с Международным женским днем

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Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем вас с 8 Марта!

Ваш праздник приносит в мир атмосферу весны, красоты, нежности и вдохновения. И мы спешим наполнить его для вас цветами, любовью и хорошим настроением. Потому что благодарны вам за заботу, уют в доме, за удивительное умение совмещать семейные хлопоты и работу.

Все достижения Воронежской области в развитии экономики и социальной сферы состоялись благодаря вашему активному участию. Надеемся, что и в процессе нынешних преобразований ваш профессионализм, энергичность, мудрость и неравнодушие помогут нам добиваться высоких результатов. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы вы могли реализовываться в любом деле.

Дорогие женщины!

Главная обязанность каждого мужчины – дарить вам счастье.

Пусть это чувство не покидает вас! Пусть радуют ваши дети, окружают вниманием близкие, поддерживают друзья, уважают коллеги! Будьте здоровы, успешны и любимы!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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