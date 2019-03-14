Особая экономическая зона даст воронежцам более четырех тысяч рабочих мест

7 августа прошлого года в Ново-Огарево произошло важное для нашего региона событие. В тот день президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Александром Гусевым поддержал создание под Воронежем Особой экономической зоны «Центр».

К слову, несколько лет назад правительство РФ по сути приостановило по всей стране создание ОЭЗ, посчитав их убыточными (в подавляющем большинстве).

- Но у вас все-таки особая ситуация, проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддержу, - сказал тогда президент.

ПОДГОТОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЦЕНА ВОПРОСА

Продуманность ОЭЗ «Центр» заключается, в частности, в том, что выбранный участок под размещение предприятий находится в непосредственной близости от Масловской индустриальной зоны на территории Новоусманского района. Все коммуникации - газ, свет, вода, тепло - здесь уже есть. Остается их «протащить» несколько сот метров до ОЭЗ. Строительство инфраструктуры обеспечивает региональное правительство - объем затрат до 2022 года составляет почти 3 млрд рублей.

В течение этого года на площадку ОЭЗ заведут электрические сети, построят ливневую, хозяйственно-бытовую канализации, водопровод, дороги. Также здесь планируется провести работы по изысканию и утверждению запасов подземных вод для будущего проектирования и строительства водозабора и разработать проектно-сметную документацию на создание объектов таможенной инфраструктуры, административно-делового центра и благоустройство ОЭЗ. Кроме того, в индустриальном парке «Масловский» появится своя подстанция «Парковая» с электрическими сетями. Это не только создаст резерв электроэнергии, но и немного уменьшит ее цену.

В целом же развитие инфраструктуры ОЭЗ будет проходить постепенно, по мере заполнения территории резидентами.

РЕЗИДЕНТЫ МОГУТ ЗАХОДИТЬ

ОЭЗ занимает 220 га. Эту площадь собственник (область) готов предоставить порядка 15 - 20 компаниям с общим объемом инвестиций более

30 млрд рублей. Сейчас правительство Воронежской области завершает процедуры по оформлению ОЭЗ, после чего начнет запускать на территорию первых резидентов. Существующая инфраструктура это позволяет.

Один из первых потенциальных резидентов - компания ООО «Универсал Строй» - уже приступил к реализации проекта по созданию производства фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов.

Кроме того, ведутся переговоры с предприятиями Государственной корпорации «Росатом» и АО «Концерн «Созвездие». Воронежский гигант, специализирующийся на военных разработках, может войти в ОЭЗ в несколько ином качестве - с производством гражданской продукции.

Кроме того, по вопросам ОЭЗ правительство области консультирует известный японский институт развития Номура.

- Мы очень надеемся через них привлечь восточных, азиатских инвесторов, - отметил губернатор Александр Гусев.

В правительстве области сообщили, что уже в этом году резиденты могут начать выпуск своей продукции.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

Существенными бонусами для предприятий станут налоговые преференции, которые будут действовать для них первые 5 - 7 лет. Это позволит компаниям прилично сэкономить на издержках и быстрее выйти на окупаемость.

- Это отсутствие таможенных платежей, отсутствие НДС, уменьшение налога на прибыль по федеральной части. Остаются и все наши преференции^ имущество, земля, налог на прибыль в части зачисления в областной бюджет. Фактически появляется такая безналоговая зона, - пояснил глава региона.

А дальше, как отметил глава региона, предприятия будут платить налоги, как и все остальные.

СОСЕДНИЕ ОЭЗ НАМ НЕ КОНКУРЕНТЫ

В Центральном федеральном округе функционируют четыре особые экономические зоны промышленно-производственного типа: ОЭЗ «Ступино-Квадрат» (Московская область), ОЭЗ «Узловая» (Тульская область), ОЭЗ «Липецк» (Липецкая область), ОЭЗ «Калуга». Эти ОЭЗ находятся от Воронежа на значительном расстоянии: до ОЭЗ «Липецк» - 150 км, до ОЭЗ «Ступино Квадрат» - 422 км, до ОЭЗ «Узловая» - 326 км, до ОЭЗ «Калуга» - 433 км.

- Мы прекрасно понимаем, что особые экономические зоны в Центральной России существуют, их несколько, и они находятся рядом с нами. Мы не собираемся перетаскивать инвесторов. Мы для себя выбрали путь специализации и считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы в этой ОЭЗ развивать высокотехнологичные производства и предприятия. Поэтому сориентировались сейчас на взаимодействие с Ростехом в части радиоэлектроники и с Росатомом. Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов, - сказал Александр Гусев в середине февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

РАБОЧИЕ МЕСТА, ИНВЕСТИЦИИ, НАЛОГИ

По данным экономического блока регионального правительства, ОЭЗ может принести до 30 млрд рублей инвестиций, будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест. И это далеко не предел: если площадка ОЭЗ под Воронежем будет заполнена на 70%, «филиалы» Особой экономической зоны могут открыть в районах области.

- Развитие «филиальной сети» ОЭЗ в муниципальных районах области позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций (что практически сопоставимо со строительством атомной станции в Нововоронеже), получить дополнительно 108 млрд налоговых платежей в бюджеты всех уровней, создать

25 тысяч новых рабочих мест. Наличие незанятого экономически активного населения, обладающего высокой территориальной мобильностью, в совокупности с близким расположением территории ОЭЗ к крупнейшим городам области - Воронежу и Нововоронежу - создают преимущества доступности кадровых ресурсов, - рассказали в правительстве области.

УВЕЛИЧИТЬ ВНУТРЕННИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ В ТРИ РАЗА

Как отметил Александр Гусев на том же форуме в Сочи, в течение последних 10 лет в Воронежской области наблюдается рост важнейшего экономического показателя - инвестиционной активности:

- Мы за 10 лет приросли в объемах годовых инвестиций в три раза. В конце прошлого года в объемах внутреннего регионального продукта мы перешагнули один триллион рублей. Поэтому с точки зрения инвестирования у нас все достаточно хорошо. Но мы перед собой, в соответствии с нашей Стратегией, ставим задачу увеличить инвестиции за следующие 15 лет еще в три раза. И в три раза увеличить ВРП, то есть до трех триллионов рублей. Безусловно, ко многим уже действующим механизмам нужны дополнительные рычаги, которые нам позволили бы этого достичь.

Главным таким рычагом должна стать Особая экономическая зона «Центр».