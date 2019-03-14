Воронежская область в рамках проекта «Городская среда» получит из федерального бюджета 830 млн рублей

Спикер регионального парламента также отметил, что благодаря выделяемому финансированию в 2019 году удастся сохранить объем работ на уровне не ниже прошлого года. Владимир Нетёсов напомнил, что в прошлом году в рамках проекта «Городская среда» в Воронежской области новый облик получили 116 дворов и 31 общественная территория. Ранее, в 2017 году были благоустроены 147 дворов и 19 видовых мест.

– Сегодня практически в каждом районе, в каждом сельском поселении новую жизнь получили парки и скверы, приведены в порядок дворы многоквартирных домов и частные подворья. Причем, сделано это при участии самих воронежцев, активности представителей территориального общественного самоуправления, – заявил Владимир Нетёсов. – Взятые темпы работ мы намерены сохранить.

Он отметил, что в текущем году масштабные работы запланированы в областном центре, где должны быть отремонтированы еще 78 дворов. Кроме того, будет реконструирован проспект Революции. Здесь планируется заменить мощение, освещение, сделать смотровые площадки, выполнить архитектурную подсветку.

Как и в предыдущие годы реализации проекта по формированию комфортной городской среды на текущий год проходило при активном участии депутатского корпуса регионального парламента. В ходе личных встреч парламентариев с избирателями в своих округах и депутатских приемов на различных площадках, ими оказывалась как консультационная, так и правовая помощь в оформлении и подготовке соответствующих заявок. Также депутаты Воронежской областной Думы участвовали в информировании граждан о возможностях проекта и вовлекали в его реализацию инициативную общественность.

– Сегодня это очень важно. Помимо основной задачи по благоустройству общественных пространств и дворов, «Городская среда» имеет еще одну равнозначную цель: сформировать активное сообщество, которое может совместными усилиями решать вопросы местного значения. Люди видят, что решение вопросов без их участия невозможно. Таким образом, на местах выстраивается эффективная обратная связь, – подчеркивает спикер регионального парламента.

Кроме того, как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, многие федеральные проекты, курируемые партией «Единая Россия», дополняют друг друга. Большая работа в регионе проделана в рамках проектов «Культура малой Родины», «Детский спорт», «Новая школа» и других.

– К примеру, мы провели ремонтные работы в какой-то из сельских школ, параллельно навели порядок на прилегающей территории. Как правило, рядом со школой располагаются площади, парки, Дома культуры. Они тоже находятся в поле нашего внимания. В конечном итоге жители населенных пунктов нашей области получают комплексное благоустройство, и такие территории становятся центрами притяжения людей, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он напомнил, что сегодня перед региональными властями и местным самоуправлением стоит задача тщательно контролировать реализацию национальных и партийных проектов на местах, эффективное использование бюджетных средств.