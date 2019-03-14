Сергей Лукин: «Госпрограмма устойчивого развития сельских территорий призвана сократить разрыв в качестве жизни между городами и селами»

В рамках «правительственного часа», вице-премьер Алексей Гордеев проинформировал парламентариев о мерах по устойчивому развитию сельских территорий. Он сообщил, в 2019 году для поддержки сёл будет направлено 25,4 млрд. рублей, в том числе более 17 млрд. руб. из федерального бюджета. Кроме того, по поручению Президента России, Правительство РФ разрабатывает государственную программу комплексного развития сельских территорий, которая будет утверждена до 1 июня этого года. Минсельхоз РФ осуществляет подготовку указанного документа с участием заинтересованных представителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, научных, учебных и общественных организаций.

Алексей Гордеев убеждён, что новая госпрограмма должна быть основана на комплексном подходе, который предусматривает сбалансированное развитие, включающее экономические, экологические и социально-демографические аспекты. Речь идёт об охвате всего пространства сельских территорий с учётом их типологий, состояния, перспектив, необходимости приостановки деструктивных процессов. При этом в числе приоритетов — повышение качества жизни и уровня благосостояния жителей сёл, создание системы расселения, учитывающей задачи пространственного развития, обеспечение экологической безопасности сельских территорий. Для достижения поставленных целей предстоит решить вопросы преодоления сельской бедности, формирования современной социальной и инженерной инфраструктуры, создания комфортных и экологически благоприятных условий проживания, повышения степени доступности государственных и муниципальных услуг для населения.

Вице-премьер добавил, что профессиональный опыт членов Совета Федерации, их понимание специфики потребностей регионов имеет важнейшее значение при подготовке указанной госпрограммы.

Сенатор Сергей Лукин подчеркнул в своём комментарии: «Для устойчивого развития сельских территорий необходимы системные меры господдержки и активное участие региональных органов власти в решении злободневных вопросов жителей сёл». Парламентарий напомнил, что в феврале текущего года Правительство РФ утвердило Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025-го. Ранее этот документ проходил всестороннее обсуждение в палате регионов. И среди основных проблем пространственного развития страны было отмечено существенное отставание уровня жизни значительной части населения сельских территорий от условий проживания горожан. «Государство должно уделять сейчас особое внимание устранению таких радикальных различий, чтобы каждый житель села смог ощутить позитивные изменения. Это подразумевает строительство новых домов, учреждений культуры и здравоохранения, школ и детских садов, развитие транспортного сообщения, создание новых рабочих мест, — заявил представитель в Совете Федерации от Воронежской области. — Нашему региону на 2019 год для реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий планируется выделить из бюджета 604,7 млн. рублей. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий граждан, комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, включая развитие водоснабжения, ФАПов, плоскостных спортивных сооружений, сети культурно-досугового типа».

В ходе «правительственного часа» сенатор Сергей Лукин адресовал вице-премьеру Алексею Гордееву актуальный для всех россиян вопрос о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.

Напомним, что ещё в начале 2018 года парламентарий обозначил на пленарном заседании Совета Федерации эту проблему, обратившись к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву. Отметив, что высокая ставка НДС тормозит собственное производство указанной продукции, сенатор Лукин спросил тогда, какие меры запланированы с целью стимулировать данное направление и включить плодово-ягодные культуры в перечень продовольственных товаров, в отношении которых действует десятипроцентная ставка НДС. Глава Минсельхоза РФ пояснил, что Минфин выступает против такого снижения НДС, считая, что ягоды и фрукты не являются продукцией первой необходимости. В результате обсуждения затронутой Сергеем Лукиным проблемы, глава верхней палаты Валентина Матвиенко дала поручение включить в Постановление Совета Федерации предложение снизить НДС на операции по реализации плодово-ягодных культур.

Выступая перед сенаторами 13 марта, вице-премьер заверил, что вопрос о двукратном снижении ставки НДС на фрукты и ягоды активно прорабатывается в российском правительстве. Дискуссия ведётся сейчас, по словам Алексея Гордеева, с финансовым блоком. Вице-премьер выразил уверенность, что председатель правительства примет окончательное решение. Алексей Гордеев напомнил, что поручение рассмотреть возможность введения льготной ставки НДС на реализацию плодово-ягодной продукции Президент РФ Владимир Путин дал по итогам рабочей поездки в Ставропольский край ещё в ноябре 2018 года. По мнению вице-премьера, это снижение ставки НДС должно касаться, прежде всего, яблок, с учетом, что их производство динамично развивается, и Россия уже смогла обеспечить жителей столь полезными фруктами на 60%.

Ирина Размустова