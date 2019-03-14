Как восстановить здоровье без отрыва от работы

«Нет времени!» - эта короткая фраза во многом определяет нашу сегодняшнюю жизнь. Свободные минуты стали более ценной валютой, чем деньги. В каждодневной суете забота о здоровье откладывается на потом, на «когда-нибудь», что не приводит к хорошим результатам. Не всегда мы находим время и на помощь старшим родственникам. Все потому, что диагностика заболеваний и последующее лечение, по нашему представлению, будет уж очень долгой.

Свежий и простой путь решения этих проблем предлагает Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр. https://vodc.ru Здесь работает отделение дневного стационара, пациенты которого получают возможность полного обследования и последующего лечения без отрыва от работы.

Направление от врачей-консультантов могут получить те пациенты, которые страдают от болезней сердца и органов дыхания, гастропатологией, заболеваниями нервной и опорно-двигательной систем, сахарным диабетом и др.

Что выгодно отличает дневной стационар ВОККДЦ?

Пациенту вовсе не обязательно раз и навсегда утверждать расписание: «Буду ходить в течение двух недель в шесть вечера». Достаточно за день до посещения предупреждать врачей о времени, к которому вы придете: перед работой, после неё, в обеденные часы. Дневной стационар работает с 8 утра до 8 вечера. Те, кто планирует большой объем исследований в течение нескольких часов, могут получить больничный лист.

На время посещения каждому пациенту выделяют палату (которую хочется назвать гостиничным номером). Есть трех- или четырехместные, есть двухместные и одноместные, в том числе люксовые – двухкомнатные. В отделении дневного стационара совсем недавно сделали качественный ремонт. И тут дело не только в эстетике. Ремонт выполнен по современным медицинским стандартам – например, использовались специальные материалы, которые соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормативам и не будут вызывать аллергию. https://vodc.ru/about/otdely/dnevnoj-stacionar/

- У нас можно поставить практически все диагнозы, которые вообще возможно установить в Воронежской области, - говорит Елена Комова, заведующая отделением дневного стационара. - Мы можем задействовать всех специалистов двух корпусов диагностического центра. При этом организуется индивидуальное сопровождение пациента.

Но одно дело – диагностика, и совсем другое – лечение. Преимущество дневного стационара в том, что пациенты проходят ежедневный осмотр. Врачи могут наблюдать, как меняется ход болезни в динамике. Пациентам индивидуально подбирают лекарственные препараты, учитывая все противопоказания, а также взаимодействие с другими принимаемыми медикаментами.

В дневном стационаре на одном этаже находятся палаты, кабинет мануальной терапии, иглорефлексотерапии, процедурный и физиотерапевтический. В последнем можно пройти курс терапии с хорошо знакомыми медицинскими устройствами – лазером, УВЧ и другими. Но есть и достаточно редкие приборы.

Например, здесь предлагают ультратонотерапию Она помогает залечивать послеоперационные рубцы, справляться с кожными заболеваниями. Такую терапию назначают даже при последствиях черепно-мозговых травм и стоматологических заболеваниях. https://vodc.ru/uslygi/index.php?cat=503&subcat=690

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Кстати, пациентам отделения вовсе не обязательно быть обладателем каких-либо хронических заболеваний. Слабый иммунитет, заболевания органов дыхания, герпес, морщины? Вам могут предложить курс фототерапии А при переутомлении и сезонной депрессии поможет восстановить и активизировать собственные защитные силы организма процедура ТЭС-терапии. Хороший способ сбросить зимнюю хандру!

Если свидетельством эффективности медицинских приборов будут документы и результаты исследований, то о персонале дневного стационара лучше всего расскажет книга отзывов.

Пациентка Раиса Петровна пишет: «Огромную благодарность выражаю заведующей дневного стационара за ее замечательный коллектив, умение выслушать и помочь. Огромное спасибо за все. К вам опять хочется возвращаться».

В дневном стационаре работают врачи высшей категории. Их стаж работы в медицине – от 18 до 30 лет. Людмила Захаровна отмечает в своем отзыве: «Низкий поклон и благодарность врачу-терапевту Снетковой Галине Николаевне - за профессионализм, индивидуальный подход, трепетное отношение к нашим проблемам, жалобам, за огромное желание помочь каждому из пациентов. Таких людей - единицы. Дай Бог вам благополучия и успехов на рабочем месте, которое вы все выбрали по зову сердца».

Столь же часто, как с врачами, пациенты контактируют с медсестрами и санитарами. Можно с уверенностью говорить, что и те, и другие выполняют свою работу максимально старательно. Вот еще одно высказывание из книги отзывов: «Девочки-сестрички – низкий вам поклон за работу и любовь к людям. Вы нас не знаете, но уважаете и желаете нам добра и здоровья». Лучше и не скажешь!

Адрес: г.Воронеж, пл.Ленина, 5а, тел. 20-20-205

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