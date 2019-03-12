Ремонт дорог-2019 в Воронежской области: какие трассы обретут новую жизнь
В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области отремонтируют 305 километров полотна. Вот дороги, которые обретут новую жизнь:
Аннинский район
– «Курск – Борисоглебск» – Таловая – Бутурлиновка (общая протяжённость ремонтируемых участков – 4,980 км);
Бобровский район
– М «Дон» – Бутурлиновка – Воробьевка – Калач (6,993 км);
– Семено-Александровка – Анновка – Нижний Кисляй (6,8 км);
Богучарский район
– Богучар – Кантемировка (3,8 км);
– М «Дон» – Полтавка – Дьяченково (1,9 км);
Бутурлиновский район
– «М «Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск» – Орловка» – Озерки (2,8 км);
– «М «Дон» – Бутурлиновка – Воробьевка – Калач» – с. Озерки (12,2 км);
Верхнехавский район
– «Воронеж – Тамбов» – Правая Хава – Верхняя Хава (4,695 км);
– «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Большая Приваловка (10,9 км);
Грибановский район
– «Курск – Борисоглебск» – Новохоперск (14,3 км);
Калачеевский район
– Калач – Манино – граница Волгоградской области (5,55 км);
– Павловск – Калач – Петропавловка (11,4 км);
Каширский муниципальный район
– «Воронеж – Нововоронеж» – Колодезный (10 км);
– подъезд к Новоронежу (5,58 км);
Нижнедевицкий район
– «Курск – Борисоглебск» – Курбатово – Землянск (4,2 км);
– «Нижнедевицк – Скупая Потудань» – с. Острянка – х. Дмитриевский (4,489 км);
Новоусманский район
– М «Дон» – Малая Приваловка – граница Липецкой области (5,975 км);
– М «Дон» – п. 2-ого отд. свх. «Масловский» (5,5 км);
– п. 1-ого отд. свх. «Масловский» – п. 2-ого отд. свх. «Масловский» (10,285 км);
Новохоперский район
– «Курск – Борисоглебск» – Рамонье – Елань-Колено (18,2 км);
Ольховатский район
– Большие Базы – Родина Героя (18,4 км);
Острогожский район
– Воронеж – Луганск (12,3 км);
Панинский район
– Панино – Борщёво (10,5 км);
Поворинский район
– М «Каспий» – Октябрьское – Новохоперск (3 км);
Рамонский район
– М «Дон» – пгт Рамонь (3,33 км);
– М «Дон» – с. Ямное – Новоживотинное (10,170 км);
– М Дон – Карачун (10 км);
– «Обход Воронежа» – Большая Верейка – Ломово (9 км);
Репьёвский район
– «Курск – Борисоглебск» – Хохольский – Репьёвка (10,991 км);
Семилукский район
– «Курск – Борисоглебск» – Курбатово – Землянск (12,787 км);
– «Курск – Борисоглебск» – г. Семилуки (8,12 км);
– Латная – Нижняя Ведуга (4,7 км);
– Семилуки – Землянск (18,65 км);
Таловский район
– «М «Дон» – Бобров – Таловая – Новохопёрск» – Орловка – Озерки (3 км);
Хохольский район
– «Курск – Борисоглебск» – Хохольский – Репьёвка (9,7 км);
– подъезд к Новоронежу (10,3 км).
ИСТОЧНИК KP.RU