2019-03-12T12:09:47+03:00
Общество

Ремонт дорог-2019 в Воронежской области: какие трассы обретут новую жизнь

Работы пройдут в 20 районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области отремонтируют 305 километров полотна. Вот дороги, которые обретут новую жизнь:

Аннинский район

– «КурскБорисоглебск» – Таловая – Бутурлиновка (общая протяжённость ремонтируемых участков – 4,980 км);

Бобровский район

– М «Дон» – Бутурлиновка – Воробьевка – Калач (6,993 км);

– Семено-Александровка – Анновка – Нижний Кисляй (6,8 км);

Богучарский район

Богучар – Кантемировка (3,8 км);

– М «Дон» – Полтавка – Дьяченково (1,9 км);

Бутурлиновский район

– «М «Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск» – Орловка» – Озерки (2,8 км);

– «М «Дон» – Бутурлиновка – Воробьевка – Калач» – с. Озерки (12,2 км);

Верхнехавский район

– «ВоронежТамбов» – Правая Хава – Верхняя Хава (4,695 км);

– «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Большая Приваловка (10,9 км);

Грибановский район

– «Курск – Борисоглебск» – Новохоперск (14,3 км);

Калачеевский район

– Калач – Манино – граница Волгоградской области (5,55 км);

Павловск – Калач – Петропавловка (11,4 км);

Каширский муниципальный район

– «Воронеж – Нововоронеж» – Колодезный (10 км);

– подъезд к Новоронежу (5,58 км);

Нижнедевицкий район

– «Курск – Борисоглебск» – Курбатово – Землянск (4,2 км);

– «Нижнедевицк – Скупая Потудань» – с. Острянка – х. Дмитриевский (4,489 км);

Новоусманский район

– М «Дон» – Малая Приваловка – граница Липецкой области (5,975 км);

– М «Дон» – п. 2-ого отд. свх. «Масловский» (5,5 км);

– п. 1-ого отд. свх. «Масловский» – п. 2-ого отд. свх. «Масловский» (10,285 км);

Новохоперский район

– «Курск – Борисоглебск» – Рамонье – Елань-Колено (18,2 км);

Ольховатский район

– Большие Базы – Родина Героя (18,4 км);

Острогожский район

– Воронеж – Луганск (12,3 км);

Панинский район

– Панино – Борщёво (10,5 км);

Поворинский район

– М «Каспий» – Октябрьское – Новохоперск (3 км);

Рамонский район

– М «Дон» – пгт Рамонь (3,33 км);

– М «Дон» – с. Ямное – Новоживотинное (10,170 км);

– М Дон – Карачун (10 км);

– «Обход Воронежа» – Большая Верейка – Ломово (9 км);

Репьёвский район

– «Курск – Борисоглебск» – Хохольский – Репьёвка (10,991 км);

Семилукский район

– «Курск – Борисоглебск» – Курбатово – Землянск (12,787 км);

– «Курск – Борисоглебск» – г. Семилуки (8,12 км);

– Латная – Нижняя Ведуга (4,7 км);

– Семилуки – Землянск (18,65 км);

Таловский район

– «М «Дон» – Бобров – Таловая – Новохопёрск» – Орловка – Озерки (3 км);

Хохольский район

– «Курск – Борисоглебск» – Хохольский – Репьёвка (9,7 км);

– подъезд к Новоронежу (10,3 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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