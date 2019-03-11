Когда воронежцам выгоднее покупать автомобили

Если при покупке машины вы хотите как следует сэкономить и при этом не купить откровенный хлам, знайте - цены на авто в течение года колеблются вслед за погодой. И если выбрать правильный момент, можно получить максимальные скидки на авто и чувство глубокого удовлетворения от обладания вожделенной машиной. В какое время лучше всего покупать машину, узнайте из наших советов.

Ниже столбик термометра - ниже цена

Статистика продаж и жизненный опыт неумолимы: автомобиль выгоднее покупать в холодное время года. Во-первых, с конца осени до начала весны спрос на машины падает, поэтому салоны и владельцы подержанных авто идут на уступки покупателям. Во-вторых, зимой можно протестировать машину в самых неблагоприятных условиях, а значит, избежать сюрпризов после покупки и дополнительных затрат на ремонт.

Ждите предложений от дилеров

Когда покупаете новую машину, учитывайте что у дилеров есть годовые, квартальные и месячные планы продаж. В конце отчетных периодов салоны снижают цены и организуют акции на авто. Распространяется они, как правило, только на непопулярные модели, но это не столь важно, если у вас ограниченный бюджет.

По мнению менеджеров по продажам, самое подходящее время для покупки автомобиля - с декабря по март.

Декабрь. Новый год традиционно сопровождается большими бытовыми тратами. Многие из-за этого начинают экономить заранее, поэтому спрос на дорогие товары (вроде авто) снижается.

Чтобы привлечь клиентов, автосалоны делают предновогодние скидки. Однако и без них можно сэкономить, ведь в январе, после годовой индексации, цены вырастут. Например, купить автомобиль в декабре 2018 года можно было на 1-5% дешевле, чем в январе 2019-го.

Январь. В начале года спрос невысок, поэтому дилеры могут продлевать декабрьские акции. Кроме того, с 1 января машины становятся прошлогодними и теряют в цене, что также на руку покупателям. Однако приобретать авто прошлого года советуют тем, кто не планирует менять его в течение 3 лет. Если хотите перепродать «ласточку» уже через год или два, лучше не скупиться и выбрать новую машину.

Февраль. В феврале постепенно начинается рост продаж, дилеры уже не предоставляют существенные скидки, но и цены не повышают.

Март. В марте в большинстве салонов заканчивается финансовый год (в некоторых компаниях это происходит в декабре). У сотрудников есть последняя возможность выполнить план продаж и избежать штрафов, поэтому они снижают цены на застоявшийся товар.

В апреле в автосалоны поступают новые машины, спрос начинает расти, поэтому продавцам невыгодно идти на уступки покупателям. Если вы собрали нужную сумму только к этому времени, отложите сделку хотя бы до поздней осени.

Покупайте авто с пробегом по низкой цене

Чтобы сэкономить на покупке еще больше, можно присмотреть подержанные машины, на них тоже цены зимой падают. Самым выгодным считается начало декабря, когда многие владельцы спешат продать авто, чтобы приобрести новое по предновогодней акции.

Кроме маркетинговых факторов на цены влияют погодные условия: в мороз люди реже посещают авторынки, поэтому продавцы вынуждены делать скидки. Весной невысокие цены сохраняются до начала дачного сезона, отпусков и до появления новичков, недавно получивших права.

Погода при выборе автомобиля

В автосалонах покупатели могут с комфортом рассмотреть будущий автомобиль. У тех же, кто выбирает машину на авторынке, такой возможности нет, поэтому им приходится учитывать погодные условия.

Не стоит приобретать авто в сырую погоду, иначе налипшие грязь, пыль или снег помешают осмотру. Покупайте машину в сухие, ясные дни. При достаточном освещении вы сможете хорошо рассмотреть ЛКП: заметите различия в оттенках деталей, переходы цвета, малозаметные царапины и вмятины. Избегайте чересчур яркого солнечного света: из-за бликов можно не увидеть дефекты на лакокрасочном покрытии и пластике.

Если вы нашли подходящую машину, но она кажется вам слишком дорогой, сравните ее с аналогичными моделями на сайте Камелот. В разделе «Авто» на странице каждого объявления вы найдете статистику цен и, если понадобится, выберете наиболее подходящий вариант.