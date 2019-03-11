От спецназа до балета: как воронежским девушкам привести себя в форму

Весна уже началась, а это значит, самое время смахнуть пыль с гантелей и эспандеров и начать усиленную подготовку к пляжному сезону. Для тех, кому наскучили тренировки на беговой дорожке и от слова «гиперэкстензия» хочется зевать, мы предлагаем подборку из трех новых видов фитнеса в Воронеже, которые отличаются от классических занятий в тренажерных залах подходом и разнообразием упражнений. А потому прогуливать такие тренировки вам точно не захочется.

TRX

Что это?

Этот вид функциональных тренировок осуществляется с использованием специальных петель TRX. Аббревиатура расшифровывается как Total resistance exercises. Это тренировки с использованием в качестве нагрузки веса собственного тела. Под самим resistance (сопротивление, - англ.) здесь понимается сопротивление от гравитации и своего веса. Иными словами, вам сложнее выполнять упражнение, находясь отчасти в «подвешенном состоянии». За счет этого и достигается высокая эффективность занятий.

фото: Артем Брусененко, Марина Воронина

Считается, что TRX ввел в 1990-х Рэнди Хетрик - бывший спецназовец морской пехоты США. В то время тренировочного оборудования у отряда практически не было, поэтому было необходимо найти способ развивать физические способности при минимальном оснащении.

Преимущества

Пожалуй, основным преимуществом тренировок в петлях TRX является их мобильность. Вы можете приобрести комплект оборудования (около 10 тысяч рублей) и установить его в любом подходящем месте. Понадобится только надежная опора на высоте 2 - 2,5 метра. Это может быть ветка дерева или гимнастическая перекладина на ближайшем стадионе. Только не забудьте прихватить с собой коврик! Правильно установленные ремни TRX выдержат вес до 500 кг.

Противопоказания

Основными противопоказаниями являются серьезные проблемы со спиной, травмы и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

На данный момент существует много интернет-источников, которые обещают вам точное описание техники выполнения упражнений в петлях TRX. Однако, если вы новичок в тренировках и физических нагрузках, одно неловкое движение может обернуться серьезной травмой. Поэтому знакомиться с этим видом лучше под руководством тренера-инструктора:

Bungee-fitness

Что это?

Bungee Fit, или Fly & Fit, - это интенсивная кардио-тренировка. За счет того, что к вашему телу крепится динамичный трос, вы можете совершать прыжки на высоту до полутора метров от пола. Тренировка, как правило, строится на выполнении определенной динамичной танцевальной связки, собранной из различных упражнений: прыжков с разбега и с места, приседов, отжиманий и т. д.

фото: Артем Брусененко, Марина Воронина

Это направление довольно новое. В России появилось несколько лет назад, в Воронеже - совсем недавно, тем не менее уже стало весьма популярным: записаться на тренировку в вечерние часы практически невозможно - все места заняты.

Преимущества

Этот вид фитнеса действительно считается одним из самых «жиросжигательных»: Bungee Fit позволяет терять до 1000 ккал за час. К примеру, час на беговой дорожке с полной отдачей и на высокой скорости вам будет стоить только около 600 ккал.

Противопоказания

Тренироваться можно при любом уровне подготовки. Противопоказано при заболеваниях и нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, при дисфункции опорно-двигательного аппарата. При заболеваниях и врожденных патологиях дыхательной системы, хронических инфекциях, наличии новообразований. А также при эпилепсии и других болезнях психического характера и острых воспалительных заболевания.

Не рекомендуется посещать это направление при наличии недавних травм. В таком случае стоит приступать к тренировкам только после разрешения врача.

Ограничения в весе - до 110 кг по обычной программе тренировок, до 130 - с некоторыми изменениями в комплексе упражнений (необходима консультация с тренером-инструктором). Комфортно тренироваться на банджи может человек весом от 45 до 85 килограммов.

Barre

Что это?

Барре - это самый новый вид фитнеса в нашей подборке. В данный момент является одним из наиболее популярных женских направлений в США. Барре представляет собой сочетание упражнений балета, йоги и пилатеса. Занятие проходит у станка под ритмичную музыку с использованием легких гантелей. Но не спешите покупать пуанты - здесь они не понадобятся.

фото: Артем Брусененко, Марина Воронина

Особенность барре в том, что многие упражнения позволяют задействовать мышцы-стабилизаторы. Это те мышцы, которые фиксируют положение частей скелета относительно друг друга, не участвуя в движении, но обеспечивая устойчивость тела и его равновесие. Их задача - сохранять неподвижность плеч, позвоночника, таза, бедер, коленей.

Таким образом, увеличивается сила и обеспечивается устойчивость тела, при этом не появляются мышечные «наросты». Особый акцент в тренировках идет на осанку и здоровое положение позвоночника.

Преимущества

Упражнения на чувство баланса - достаточно важный пункт для развития нашего тела. Большинство травм происходит как раз потому, что человек потерял равновесие. Комплекс тренировок барре отличается вниманием к осанке и чувству баланса, которые практически не встретишь в других направлениях.

Противопоказания

Занятия барре подходят практически всем, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, однако есть ряд противопоказаний, среди которых сердечные заболевания, сахарный диабет, анемия. Не подходят такие занятия и будущим мамам.

Несмотря на стереотипы в отношении хореографического станка и растяжки в целом, мужчины при желании тоже могут посещать тренировки. В США, например, мужчину-инструктора по этому направлению можно встретить достаточно часто.