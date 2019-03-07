Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа составит 15,5 тыс. га

Воронежская областная Дума одобрила постановление о формировании зеленого пояса вокруг Воронежа 7 марта, в рамках заседания регионального парламента.

Документ принят в результате рассмотрения ходатайства управления лесного хозяйства области и итогов публичных слушаний, проведенных Общественной палатой региона 20 ноября 2018 года, в ходе которых большинство участников одобрило создание лесопаркового зеленого пояса площадью 15,5 тыс. га.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов напомнил, что первоначальный проект, отклоненный гражданами на аналогичных слушаниях в 2017 году, включал 27 участков общей площадью менее 1,5 тыс. га зеленых насаждений. Обращения воронежских экологов и общественников впоследствии позволили скорректировать проект и расширить площадь зеленого пояса.

Согласно проекту, одобренному 20 ноября 2018 года, в «экологический щит» Воронежа войдут более 340 участков особо охраняемой лесопарковой территории общей площадью 15,5 тыс. га. Среди них лесопарк Оптимистов, Северный лес, парк Железнодорожников, сквер Патриотов, дендрарий НИИЛГиС, Нагорная дубрава и ряд других крупных зеленых зон Воронежа и пригородных территорий. Из проекта исключены спорные участки, например, лесные территории в селе Медовка Рамонского района, жители которого и забаллотировали реализацию предыдущего проекта.