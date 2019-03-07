Владимир Нетёсов: «Поправки в закон обеспечат доплаты к пенсиям для 90 тысяч воронежцев»

7 марта в ходе 42-го заседания Воронежской областной Думы депутаты направили отзывы на ряд федеральных законопроектов. Среди них проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 ФЗ «О государственной социальной помощи».

– Законопроектом предлагается, что пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума, сначала будут устанавливаться социальные доплаты, а уже после этого пенсия будет индексироваться. Индексация не должна уменьшать предоставляемые социальные доплаты, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – С инициативой о перерасчёте выплат российским пенсионерам 20 февраля в ходе своего послания Федеральному Собранию выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил «несправедливость» нынешнего порядка начисления ряда выплат неработающим пенсионерам: после индексации страховой части пенсии на 7% доходы некоторых пенсионеров в текущем году превысили прожиточный минимум пенсионера, и в результате они перестали получать социальные доплаты или получают их в значительно меньшем размере.

Сейчас механизм таков: неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают из Пенсионного фонда социальную доплату к пенсии с тем, чтобы в сумме их материальное обеспечение достигало величины прожиточного минимума пенсионера. При этом ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, одновременно автоматически пропорционально уменьшая размер социальной доплаты. В результате размер получаемых пенсионером средств даже после индексации может оставаться неизменным.

Предлагаемые поправки в закон направлены на пересчет пенсионерам социальных доплат без учета текущей индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат. Получателям таких доплат к пенсии, согласно законопроекту, всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного прожиточного минимума.