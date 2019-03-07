Весна! Охотник, торжествуя, на утку собрался в поля

Все воронежцы грезят приходом тепла и настоящей весны, но есть категория людей, которые ждут ее с особым вожделением. Это охотники. В конце марта традиционно открывается сезон весенней охоты – добычи пернатой дичи: селезня, утки, гуся и вальдшнепа. Накануне этого события «Комсомолка» встретилась с заместителем руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, начальником отдела государственного охотничьего надзора Геннадием Побединским. Мы обсудили актуальные темы предстоящего сезона и ответили на вопросы наших читателей.

СТРЕЛЯТЬ ПО УТКАМ – ТОЛЬКО ИЗ ИСКУССТВЕННОГО УКРЫТИЯ

Главная боль «весенних» охотников – несовпадение сроков пролета дичи с разрешенными сроками охоты. Как будет в этом году?

- Пролет птицы через территорию нашей области зависит от многих факторов, но прежде всего – от погодных условий, - рассказал «Комсомолке» Геннадий Побединский.- Ежегодно мы стараемся «угадать» эти сроки.

В этом году заседание экспертного совета по охоте и сохранению охотничьих ресурсов при Департаменте экологии на основании прогнозов синоптиков определило открытие охоты в южной зоне 23 марта и в северной - 30 марта. В южную зону входят Богучарский, Воробьевский, Верхнемамонский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Ольховатский, Павловский, Подгоренский, Петропавловский и Россошанский районы. Все остальные входят в северную зону.

- Хочу напомнить охотникам особенности охоты на пернатую дичь в весенний период, - продолжает Геннадий Дмитриевич. - Добыча селезней и уток разрешена только из искусственного укрытия с подсадной уткой. Стрелять из кустов или свободно перемещаясь нельзя. При этом дополнительно могут использоваться чучела, профили и манки. Отсутствие укрытия является нарушением, за это охотник несет административную ответственность в виде штрафа.

Охота на гуся ведется также из искусственного укрытия с наличием чучел. Дополнительно могут использоваться профили, манки или манные гуси. Охота на вальдшнепа разрешена только на вечерней тяге. Дополнительно охотники могут использовать подружейных собак для отыскивания убитой и раненой птицы.

УВЕЛИЧИВАТЬ ПЛОЩАДЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ УГОДИЙ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

Воронежские охотники часто задают вопросы, касающиеся площади и качества общедоступных угодий. У некоторых сложилось впечатление, что в них были включены наименее приспособленные для охоты территории. Например, здесь очень мало лесов. Может быть, есть смысл, расширить площадь общедоступных угодий?

- Хочу напомнить охотникам, что до ноября 2017 года у нас площадь общедоступных охотничьих угодий составляла всего 4,5% от общей площади, - отметил Побединский. - По размеру это около 300 тысяч гектаров. Закон об охоте требовал, чтобы таких угодий было не менее 20%. Такая диспропорция образовалась из-за того, что закон был принят в 2009 году, уже после того, как практически все угодья были распределены между охотпользователями. Мы приняли меры, и на сегодня площадь общедоступных угодий достигла 26%. Это 1 миллион 300 тысяч гектаров - достаточно большая площадь и ее увеличение, на наш взгляд, не требуется.

Что же касается малого количества лесов, то это – географическая особенность нашего региона. Воронежская область сама по себе малолесная. Здесь преобладают степи и лесостепи. Кроме того, по мнению охотинспекции, общедоступные охотничьи угодья предназначены, в первую очередь, для массовых видов охоты. Это заяц, водоплавающая дичь и степная луговая дичь. И в этом смысле площадь и качество современных общедоступных угодий соответствуют всем требованиям для удовлетворения потребностей охотников.

- В чем смысл общедоступных угодий? Стоимость охоты в них низка. Охотник платит только 650 рублей за получение разрешения, - подытоживает Геннадий Дмитриевич.

Геннадий ПобединскийФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕШЕННУЮ ЛИСУ!

В последние года Воронежскую область захлестнула эпизоотия бешенства – эпидемия среди животных. Мы поинтересовались, какая сегодня эпидобстановка по бешенству в охотугодьях? Планируется ли регулирование численности одного из основных разносчиков - лисицы? И могут ли охотники принимать участие в регулировании численности охотничьих ресурсов, например, в общедоступных охотугодьях?

- В последние годы численность лисицы в наших угодьях была очень большая. По данным учета 2017-2018 года она составила 12-13 тысяч голов на всей территории области, - говорит Побединский. - Однако лет 15 назад численность была еще больше и достигала 20 тысяч. Сокращение произошло, благодаря регулированию и отстрелу лисиц охотниками. Хотя и эти 12 тысяч голов – тоже выше нормы, установленной Министерством природных ресурсов. В тоже время сказать, что лисица является основным разносчиком бешенства, будет неправильно. По данным ветслужбы, большинство случаев бешенства зарегистрированы у домашних животных. Среди диких животных бешенство встречается и у других плотоядных животных, и у мелких хищников.

Лиса стала часто попадаться людям на глаза. Она выходит к человеческому жилью, порой появляется даже в Воронеже. Здесь, по словам специалистов, для нее созданы хорошие условия: нет охотников, зато много пищи на свалках и места для укрытия в заброшенных домах. Но в этом году численность лисы, по ощущениям и охотников, и инспекторов, сильно снизилась.

- Обычно в год в целях регулирования численности мы стреляли порядка 2000 особей, - утверждает Геннадий Дмитриевич. - В этом году в связи с падением численности сократился и отстрел.

К сожалению, наше законодательство не разрешает охотникам участвовать в регулировании численности животных. Эта работа проводится только силами штатных сотрудников охотнадзора либо охотхозяйств. Я считаю, что сейчас ситуация с бешенством стабилизировалась. В январе – феврале ни одного случая бешенства лисы у нас не зарегистрировано.

- Как определить бешенное животное и как вести себя при встрече с ним?

- Бешеное животное ведет себя необычно, часто проявляет агрессию, не боится человека и собак. Не советую принимать какие-то самостоятельные меры, даже, если у охотника ружье, и он чувствует себя в безопасности. В этом случае нужно сообщить о случае либо в охотинспекцию, либо в ветеринарную службу.

А ОХОТИНСПЕКТОР-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ!

Конфликты охотников с контролирующими органами – явление довольно распространенное. Кто имеет право проверять документы у охотников в охотугодьях? Как определить, что охотинспектор настоящий? Должно ли у него быть какое-либо предписание и как понять, что контролер находится при исполнении? Можно ли найти перечень действующих охотинспекторов?

По закону проверять документы у охотников имеют право инспекторы Департамента экологии и природных ресурсов области и охотоведы подведомственного ему казенного учреждения «Охрана объектов животного мира». Есть еще Управление Росприроднадзора, сотрудники которой также наделены полномочиями контроля на территориях федерального подчинения – в заповедниках и заказниках.

- Сотрудник, находящийся в угодьях, должен иметь при себе документ, подтверждающий его личность и полномочия, - разъясняет Побединский. - Это, так называемое рейдовое задание, где прописано, в каких районах конкретный сотрудник осуществляет надзор. Все наши сотрудники имеют жетон и обязаны представляться при проверке документов.

Некоторые охотники пытаются противодействовать проверкам, отказываются предъявлять документы на законные требования инспекторов. В таких случаях последние вызывают полицию, нарушителя доставляют в отделение, где устанавливается его личность.

- Списки наших сотрудников мы не публикуем сознательно, - отмечает Геннадий Побединский. - Такой опыт был несколько лет назад, но неадекватные охотники начали звонить в любое время, отвлекая от работы. В случае выявления нарушений или при подозрении на нарушение в охотугодьях, охотник в рабочее время может позвонить по нашему телефону 277-00-59. Мы направим на место ближайшего сотрудника или оперативную группу. Если это происходит ночью, то обращайтесь в полицию.

Наша работа, к сожалению, связана со многими негативными моментами. Приходится находиться один на один с вооруженным человеком, который может проявлять агрессию. Поэтому наши инспекторы работают парами и постоянно находятся на связи с полицией.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ БРАКОНЬЕРЫ – БОГАТЫЕ ЛЮДИ С ЖАЖДОЙ АДРЕНАЛИНА

Мы попросили Геннадия Дмитриевича нарисовать портрет типичного браконьера, с которым приходится сталкиваться охотинспекторам.

- Нарушителей можно разделить на две группы. Есть те, кто неосознанно или осознанно, но с минимальными последствиями нарушил правила охоты. А есть люди, которые намеренно идут на отстрел, чаще всего, крупных копытных животных (лось, кабан, косуля), - считает Побединский. - Но и здесь могут быть различия. Если это жители сельской местности, которые выживают за счет охоты, добывая дичь в качестве источника пищи, то это одно. Но есть другая категория браконьеров, которые в незаконной охоте видят источник риска, адреналина и даже способ соперничества с охотнадзором, желая доказать, что их невозможно поймать. К сожалению, их становится все больше…

На браконьера, пойманного с добычей, заводят дело, однако если охотинспектор задерживает группу с явными признаками браконьерства, но без добычи, то нарушители могут отделаться административным штрафом в размере до четырех тысяч рублей.

Росту браконьерства в последние годы способствует хорошее техническое оснащение. Если раньше, доступ в отдаленные угодья был труден, поскольку вездеходный транспорт был только у спецслужб, то теперь у частных лиц есть и высокие проходимые машины, и прекрасное нарезное оружие, и тепловизоры, и приборы ночного видения, позволяющие «видеть» даже мышь на расстоянии 500-700 метров. В таких условиях у зверя просто не осталось шанса на спасение. Обладающие таким арсеналом браконьеры, могут нанести животному митру огромный вред.

- Но даже, если браконьера не удалось задержать с поличным, мы привлекаем полицию, которая по следам преступления находит совершивших его, - заверил Побединский. - С прошлого года у нас в два раза выросло количество исков за незаконную добычу животных и сейчас незаконный отстрел копытных во всех случаях подпадает под уголовную статью.