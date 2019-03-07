Мой двор – моя крепость

При выборе жилья современный покупатель думает уже не только о своих персональных квадратных метрах, он выбирает качество будущей жизни. В последние годы в России набирают популярность давно зарекомендовавшие себя на Западе жилые кварталы, в проекте которых предусмотрены дворы, свободные от автомобилей.

Жилые комплексы, в которых реализована концепция «Двор без машин», появляются и в Воронеже. Например, ЖК «Современник», возводимый Домостроительным комбинатом. Уже в момент презентации проекта он был заявлен, как безопасный квартал.

Безопасность и уют

Воронежцы устали от машин, буквально захламляющих всю дворовую территорию. Люди жалуются на автолюбителей, которые стихийно паркуются на тротуарах, газонах и детских площадках. Особенно страдают пожилые люди, которые при передвижении должны лавировать между припаркованными транспортными средствами.

«Двор без машин» не будет напоминать автостоянку или автодорогу, а станет комфортной и экологичной зоной прогулок и отдыха. Машины не будут поднимать пыль и разносить грязь. Двор, таким образом, будет выглядеть более ухоженным и эстетичным. Исчезнет и проблема загазованности.

Но самое главное полностью пешеходный двор обеспечит безопасность жильцов и их маленьких детей. Здесь можно, не опасаясь, кататься на велосипедах и самокатах, прогуливаться с колясками. Не страшно отпускать детей гулять одних.

Организация внутреннего пространства

Жилой комплекс ДСК «Современник» стал ответом на запрос времени. Его главными отличительными чертами станут уникальное архитектурное решение, которое полностью изменит облик микрорайона, а также максимально комфортная внутренняя организация жилого пространства.

Вся территория жилого комплекса будет защищена от въезда автотранспорта, – чужие сюда не попадут. Для этого установлен шлагбаум. Здесь так же предусмотрены гостевые автостоянки за пределом дворов.

Есть целый ряд комплексов для хранения автомобилей и на территории ЖК «Современник». Здесь строится 2 подземных и 7 наземных многоуровневых паркингов.

Количество машино-мест предусмотрено из расчета одно место на одну квартиру, поэтому мест для хранения автомобилей должно хватить всем новоселам. Владение собственным участком на паркинге завершит извечные поиски и споры соседей за место под авто.

Цена за машино-место вполне доступна, но для тех, кто все-таки не планирует приобретать его, может взять в аренду.

Разумеется, меры предосторожности не выйдут за грани разумного. Въезд спецмашин – скорой, пожарной и полиции осуществляется беспрепятственно. Разрешен подъезд к дому и для выгрузки крупногабаритных предметов. Он лишь ограничен по времени.

Машины уступили место спорту и досугу

Освободив территорию дворов ЖК «Современник» от машин, в распоряжении застройщика появилось огромное пространство полезной площади. Здесь по мере запуска новых позиций будут организованы спортивные и детские многофункциональные площадки, пешеходные аллеи, велосипедные дорожки, места отдыха и досуга. Окружать зоны общественного пребывания будут зелёные насаждения. Проектируемая площадь озеленения – 37,3 тыс. м².

***

Определенно, реализация концепции «двор без машин» весьма накладна для застройщика. Ведь для возведения паркингов приходится жертвовать дорогостоящими земельными участками. Но в ДСК уверены: забота о покупателях – лучшая стратегия, отличающая новый проект от конкурентов.

Алина Улыбина

На правах рекламы