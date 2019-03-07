Ставка на молодых: Сбербанк и ВГУ подписали дорожную карту сотрудничества

5 марта Владимир Салмин, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк и Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета, подписали дорожную карту сотрудничества.

Новая программа взаимодействия предполагает проведение мастер-классов по развитию навыков преподавательского состава или, например, создание условий для прохождения практики для перспективных студентов.

- Мы вступаем в тесное сотрудничество с одним из самых главных финансовых институтов России – Сбербанком. Мы системно смогли сформулировать все будущие направления деятельности, - отметил Дмитрий Ендовицкий. – Это событие для университета имеет стратегическое значение. Хочу поблагодарить Владимира Салмина за активную поддержку на стадии подготовки документа.

Договор о сотрудничестве между ВГУ и ЦЧБ ПАО Сбербанк был подписан еще в октябре 2014 года. Однако именно сейчас это взаимодействие обретает столь комплексный характер, касающийся образовательной, информационной, инновационной и научно-исследовательской деятельности.

Сбербанк планирует проводить Дни открытых дверей и Ярмарки вакансий для студентов. Талантливые молодые люди смогут рассчитывать на именные стипендии, которые будут стимулировать их образовательные или научные начинания.

Вполне возможно, что в скором времени стартуют и совместные исследования с использованием вычислительных мощностей и лабораторий ВГУ в сфере IT. Студенты вуза смогут участвовать в оплачиваемых стажировках Sberseasons и найти поддержку для своих стартапов.

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- В прошлом году мы с вами отпраздновали 100-летний Юбилей Воронежского государственного университета. При этом Сбербанк отметил свой 177-й день рождения. О чем это говорит? О том, что по крайней мере около ста лет ваше учебное заведение и наш банк живут вместе и почти неизбежно сотрудничают, - подчеркнул Владимир Салмин. - Для чего же, спросите вы, понадобилось подписывать сегодня новый документ? Я отвечу так: для расширения нашего взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, в который приходят цифровые технологии, которые, в свою очередь, требуют повышенной динамики и активной лидерской позиции от всех нас.

Сейчас в Центрально-Черноземном банке и подразделениях центрального подчинения, расположенных в регионе, работает более 1500 выпускников ВГУ. Это около 10% от общей численности коллектива. Вполне возможно, что в ближайшие пару лет это соотношение изменится в большую сторону. По крайней мере, нынешние студенты вуза, присутствовавшие на подписании договора, проявили неподдельный интерес к представившимся возможностям.

Действительно перспективы вдохновляют: например, в рамках взаимодействия, в вузе может быть создан Центр искусственного интеллекта. Кроме того, должна появиться брендированная зона банка в ВГУ.

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- Сбербанк сегодня является одним из лучших работодателей страны. У нас есть возможности и для карьерного роста, и для личностного развития, - отметил Владимир Салмин. – Мы делаем ставку на молодых. Об этом свидетельствует тот факт, что сегодня средний возраст сотрудника Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк составляет 34 года! Это так же говорит о том, что работа у нас творческая и интересная.

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