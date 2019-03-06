Раздельный сбор отходов позволит уменьшить платежи воронежцев за вывоз мусора

Парламентариям о внедрении новой системы и ряде вопросов, которые выявились с началом ее действия, в рамках проекта «часа исполнительной власти» рассказала руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начали региональные операторы, в чьи задачи входит транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.

В нашем регионе с 1 января текущего года переход на новую систему по обращению с ТКО осуществлен пока только на территории Воронежского межмуниципального кластера (всего в регионе организовано 8 подобных кластеров).

Для ОАО «Экотехнологии» на территории городского округа город Воронеж, городского округа город Нововоронеж, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Рамонского, Репьевского, Семилукского, Хохольского муниципальных районов Воронежской области (зона деятельности – Воронежский межмуниципальный кластер) был утвержден предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, который составил 591,14 руб. за 1 кубометр мусора. В этот тариф включены не только расходы на сбор, транспортировку и обработку мусора, но и НДС 20%, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду. На территории данного кластера формируется более половины отходов области.

Впоследствии была проанализирована система оплаты, действовавшая на территории кластера. Выявилась большая разница в цене на услугу вывоза отходов, которая сложилась в разных муниципальных образованиях и даже в разных многоквартирных домах одного муниципалитета.

Был предпринят ряд мер для того, чтобы снять с населения часть финансовой нагрузки, вызванной внедрением новой системы.

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В частности, 28 января Воронежской областной Думой был принят закон, который с 6 февраля устанавливает льготный тариф для жителей, проживающих в зоне обслуживания Воронежского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего кластера в размере 492,62 рублей.

В ближайшее время предполагается еще одно снижение тарифа благодаря замораживанию на уровне прошлого года одной из его составляющих – платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). При захоронении твердых коммунальных отходов размер платежа на период с 2019 по 2023 годы составит 95 рублей за тонну, что позволит снизить мусорный тариф еще на несколько процентов.

В числе дополнительных мер, направленных на снижение платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО на стартовом этапе мусорной реформы в регионе, руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики назвала введение расчета платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО в многоквартирных домах на территории Воронежа, исходя из фактического количества образованных отходов применительно к 1 м2 общей площади жилых помещений.

Осуществить такой подход в расчетах стало возможно в связи с тем, что в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Воронеж, осуществлен переход на раздельное накопление отходов путем установки контейнеров для сбора отходов пластика.

Первым этапом внедрения раздельного накопления отходов стала установка региональным оператором 400 корзин для сбора отходов пластика.

На втором этапе планируется внедрение раздельного сбора путем выделения трех фракций: пластика, сухих и мокрых отходов, для чего департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в настоящий момент разработана программа, предусматривающая введение такого сбора не только в городском округе город Воронеж, но и на всей территории региона. Предполагается, что переход к раздельному сбору сократит плату населения за вывоз ТКО, поскольку захоронение на полигоне сухих отходов и пластика в тарифе учитываться не будет.

В индивидуальных жилых домах, расположенных на территории городского округа город Воронеж, расчет платы производится исходя из установленного (с применением понижающего коэффициента) норматива накопления в размере 2,45 кубометра с 1 проживающего в год. При этом с условием применения тарифа в размере 492,62 руб., плата граждан составит 100,58 руб. в месяц с одного проживающего при действовавшей в 2018 году плате – 83 руб. с человека.

В отношении муниципальных образований, входящих в Воронежский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий кластер, в настоящий момент принято решение об установлении размера платы граждан на одного проживающего как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Размеры платы там складываются из двух составляющих – норматива (применяемого с понижающим коэффициентом) и тарифа. В частности в Нововоронеже она составляет 77,7 руб. с человека в месяц (в 2018 году – также 77,7 руб.), в Каширском районе – 86,21 руб. с человека в месяц (в 2018 году плате – 73,73 руб.), В Новоусманском районе – 86,21 руб. с человека в месяц (в 2018 году – 75 руб.).

Среди проблемных вопросов Галина Смирнова обозначила отсутствие полигонов захоронения ТКО в ряде муниципальных образований или их недостаточную мощность (половина полигонов близки к заполнению или уже достигли уровня проектной вместимости), либо большое расстояние до имеющихся, из-за чего увеличивается стоимость транспортировки ТКО до мест утилизации и захоронения.

В ходе последовавшей после доклада дискуссии депутаты регионального парламента высказали ряд замечаний и предложений к ходу реализации новой системы обращения с ТКО в Воронежской области.

В свою очередь председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов призвал депутатов обратить внимание не только на экономическую составляющую «мусорной реформы», которая сейчас активно корректируется совместными усилиями исполнительной и законодательной власти, но и уделить время организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО, информировать населения о внедренных новациях в данной сфере.

Автор фото: Черникова Татьяна