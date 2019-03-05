Группа «Стрелки»: От перестрелки кавказцев убегали на «Жигулях», утрамбовавшись туда вшестером!

1 марта в Воронеже зажигали "Радистка Кэт", Гера и Марго. Золотой состав культовой группы «Стрелки» выступил в рамках «Супердискотеки 90-х» в Event-Hall. Перед концертом «Комсомолка» вспомнила с солистками культового коллектива начало их карьеры и расспросила о творческих планах.

ДЛЯ ТУСОВКИ БЫЛ СЮРПРИЗ, КОГДА МЫ ВЕРНУЛИСЬ ПОСЛЕ 15-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА

- Что вам дает проект «Супердискотека 90-х»? Что было приятнее: вспомнить старые хиты или увидеть те лица, с которыми вы в конце 90-х-начале 2000-х колесили по стране?

Светлана «Гера» Бобкина: - Когда на одной площадке выступает столько артистов, для людей это всегда праздник. А мы – артисты, которые любят дарить праздник. Мы видим, под каким впечатлением зрители, у них ностальгия, они вспоминают какие-то моменты своей жизни, у них горящие глаза, они поют с нами каждое слово - знают все песни наизусть.

Екатерина «Радистка Кэт» Любомская: - Нам приятно видеть всех тех, кто ходил на наши концерты 20 лет назад.

- А вы кого слушали из тех артистов 90-х, с кем сейчас выступаете?

Мария «Марго» Бибилова: - Мы не фанатели ни от кого, но со многими общались. Мы были близки с группой «Вирус», у нас были одни продюсеры. Со всеми остальными артистами мы просто виделись, здоровались. На самом деле, когда в 2015 году мы вернулись, считай, 15 лет никого не видели из артистов, это было приятно, потому что все равно это все близкие нам люди. А для тусовки это был большой сюрприз, потому что мы - одни из немногих артистов, кого не было 15 лет на сцене. Нам говорили, что мы молодцы, что нас так долго ждали, круто, мол, что вернулись!

Гера: - Наши поклонники дар речи потеряли и полгода писали только местоимения.

- Что поклонники просят исполнить?

Марго: - Многое. Но «Бумеранг», «Ты выбираешь сам», «Нет любви, нет в жизни счастья», «Сестренка» - эти четыре песни мы не поем. Мы составили определенную программу на свой вкус. Мы ведь выросли, и что-то нам уже не хотелось петь категорически, какие-то песни ставились под сомнение... И у нас первый год был годом борьбы. Все кричали: «Где «Бумеранг»?», «Почему эту песню не поете?».

- А почему не поете?

Марго: - У нас у самих есть что-то любимое, есть программа и какая-то логика в программе. У нас 138 песен. Кто-то хочет «Ты выбираешь сам», а кто-то любит последнюю песню с последнего альбома. Тогда артист решает, извините. Мы как решили, что нам самим комфортнее - по возрасту, по подаче - то и поем. Чтоб это не было ни смешно, ни стыдно. Мы попробовали и первое, и второе, и третье... Поняли, что это мы не хотим, это мы не можем, и вот так исторически сложилось.

фото из аккаунта группы.

ВЫСТУПАЛИ В ПОЛЕ ПЕРЕД ПЕХОТОЙ И В ЗАМКЕ ПРИ ПЕРЕСТРЕЛКЕ

- Вы вспоминаете какие-то яркие моменты из своих гастролей?

Гера: - Мы шесть лет ездили на гастроли, за это время прошли огонь, воду и медные трубы.

- Вы тогда по несколько концертов в день чесали, как многие в то время?

Кэт: - Как раз не многие так чесали, как мы.

Гера: - До «Ласкового мая» мы тогда еще не доросли. Но чесали так, как еще не многие делали. Просто когда бы «Ласковый май», был только «Ласковый май» и еще три «Ласковых мая». Потом прошло время, стало больше групп. Это сейчас артистов столько - на любой вкус.

- Помните самую странную площадку для выступлений? В ту пору ж кто в бане, кто в тюрьме пел...

Марго: - У нас были, конечно, всякие странные интересные концерты, потому что мы выступали, начиная от кафе, заканчивая вторыми-третьими лицами государства.

Гера: - Один раз выступали в поле. Составили два грузовика, врубили две колонки. Было полное поле пехоты, а наверху висели вертолеты, и ребята так смотрели концерт. Это было в Грозном.

Кэт: - Еще был странный концерт предвыборный в Баку - когда землетрясение началось. Это было целое приключение!

Марго: - Приключение было под Кропоткиным в Краснодарском крае, когда мы работали на трассе. Там стоял замок, который снял именинник. И публика была соответствующая - кавказские мужчины, многие с семьями. Причем замок в поле, вокруг ничего нет. Во время нашего выступления на второй песне началась стрельба. Причем мы не сразу поняли, почему вдруг женщины с детьми под стол лезут. Началась какая-то заваруха. А мы поняли что происходит, только увидев пистолеты! А у нас песня... Мы поем, а сами думаем, что делать. Мы в итоге из этого места сбегали. Нашли единственного трезвого человека, у него была желтая «пятерка», мы вшестером, вместе с нашим администратором, туда запихнулись и поехали в гостиницу. Друг у друга на коленях, согнувшись в три погибели! Но когда жить хочется, и не так согнешься. Там еще такая гостиница была - доброго слова не скажешь. Когда на дверях уже пять раз замки меняли, и они на ладан дышат. Мы схватили вещи и умчали в аэропорт - шесть часов сидели там и дожидались своего рейса. Не хотели оставаться в гостинице, так как не понимали, что сейчас будет. А то скажут эти джигиты - верните деньги или артистов, и кинутся нас догонять... Это был трэш. Но таких случаев опасных у нас была всего пара раз, не более. Все больше курьезные и смешные.

- После того случая не было мыслей оставить эту опасную профессию?

Марго: - Ой, что вы! Когда тебе 20 лет, у тебя вообще мыслей нет!

Кэт: - Ты только легла спать, глаза закрыла, звонит продюсер: «На работу!». И ты подскакиваешь: «Да, еду!».

ЖДИТЕ НАС В «ОПГ ГМК»

- Кого из нынешних кумиров молодежи слушаете?

Марго: - С точки зрения профессии, мы слушаем абсолютно всех. Что-то нравится, что-то нет...

Гера: - Мне, например, нравится украинская певица Луна, бывшая жена солиста группы «Грибы». У меня есть все ее альбомы. Мне нравится и ее манера исполнения, и ее песни. Манижа еще мне интересна, Баста... Вообще мы отслеживаем все новинки. Всегда интересно послушать, кто что сделал. Люди, которые «варятся» в музыке, они понимают систему изнутри. Я, например, еще и пишу музыку, поэтому я уже разбираю на профессиональном уровне, где какую гармонию взяли. Когда мне все изнутри понятно, мне становится не интересно.

- А вы не хотите сделать совместный проект с кем-то из модных нынче реперов?

Кэт: - У нас есть песня «Любить меня поздно», которую мы планировали выпустить с Птахой. Мы даже записали ее. Получился классный саунд-трек. Но потом что-то пошло не так. Не сошлись в некоторых моментах.

Марго: - Тут ведь еще важно, что не только нам этого надо захотеть, но и рэперам тоже захотеть спеть с нами. Это должна быть взаимовыгодная история. Должно быть понятно - зачем это. Все должно быть оправдано с точки зрения творчества, чтобы это было гармонично.

- А с кем вы могли бы быть гармоничны?

Кэт: - Да с кем угодно, мы - хамелеоны.

Гера: - Спеть мы можем с кем угодно, хоть с Валерой Меладзе. Все зависит от песни. Вот мне кажется с Тимой Белорусских было бы прикольно.

- А что насчет новых песен?

Гера: - У нас весной будут премьеры сразу двух новых композиций. Одна за другой выйдут. Но мы это будем выпускать под другим названием. Наш проект будет называться «ОПГ ГМК». Это совершенно новая, не «стрелочная» история. Эта музыка совершенно не стыкуется с тем, что мы поем в рамках «золотого состава». Но и группу «Стрелки» поклонники не потеряют.

МУЖЧИНЫ ДОЛЖНЫ ДАРИТЬ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ ЖЕНЩИНАМ

- Вы в женскую дружбу верите? Вы же сходились-расходились...

Гера: - Мы не сходились и не расходились, мы все это время были вместе. Даже когда группа «Стрелки» распалась, мы были постоянно на связи.

Марго: - Покинув группу, мы с Герой сразу ушли в дуэт. Потом я ушла к декрет, Гера делала проект с другой нашей солисткой. Такого не было, что мы 15 лет не виделись, а потом встретились через 15 лет - ой, привет!

Гера: - Как мы можем не дружить, мы же встретились детьми! И за эти 20 лет мы друг про друга знаем уже все! Все трещинки! Если человека штормит, мы прекрасно это понимаем и не лезем друг к другу. Пусть поштормит чуть-чуть. Мы научились друг друга слушать, слышать и уважать личное пространство.

- Гера, когда ушли из «Стрелок», не было желания заняться только актерской карьерой, вы же снимались в кино…

- Так я ею и занималась. Просто я не человек, который увлечен карьерным ростом Я не выстраиваю бизнес-план, я просто делаю то, что мне нравится, занимаюсь саморазвитием. Я работаю не на результат, мне интересен сам процесс. Но в какой-то момент те сериалы, которые мне предлагали, стали мне не интересны. Я сказала, что больше я в этом играть не хочу. И теперь я буду сниматься только там, где мне интересно, буду работать только с интересными для меня режиссерами, которые что-то понимают в профессии. Сниматься я продолжаю. В прошлом году я была на «Кинотавре», мы представляли картину «Дар». В мае она выйдет в прокат по всей стране. И еще с одной картиной в этому году я тоже поеду на «Кинотавр», фильм называется «Играй со мной», мы снимали ее четыре года назад. Продюсеры все никак не могли договориться, как выпустить это кино. Вот, наконец, пришли к какому-то консенсусу. Я этот фильм, кстати, еще не видела!

- А какая у вас любимая роль в вашей фильмографии?

- У меня есть короткометражка «Москва-Петушки». Мне там не все, но, по крайней мере, большая часть нравится. В фильмах так не произошло ни разу. Дело в том, что в кино обычно берут по типажу. А у меня внешность сильно различается с моим нутром.

- Гера, у вас на днях был день рождения. Как отметили? Что необычного подарили поклонники?

- На радио отметили. И подруга прислала мне видео-послание на целых 2,5 минуты. Я слушала и даже всплакнула. Это было очень приятно. Она сидела в машине, рассказывала целую сказку. Было очень приятно и неожиданно. Присылают поклонники всякие коллажи. Друзья-мальчики цветы дарят, а девочки знают, что подарить. А любимый мужчина - то, что попросила.

- Не за горами 8 Марта, что мужчины должны подарить, чтобы наверняка подарки понравились?

Гера: - «Шанель».

Кэт: - Лучшие друзья девушек - это бриллианты.

Марго: - Надо дарить то, что женщина хочет - надо заранее выведать. А то он принесет «Шанель», а она «Ив Сен Лоран» хотела.

Гера: - Мужчине нужно подослать какую-нибудь подругу к своей любимой, чтобы она узнала, рассказала ему, чтобы потом пойти и купить это.

Марго: - Достаточно дать ей журнал Vogue, женщина поахает: ой, какое платье, какие сережки... И мужчин поймет, что надо дарить.

- А ваши мужчины так делают? Подсылают?

Марго: - У меня в этом смысле все просто, я говорю: мне надо вот это, то и это! Потому что он сам не догадается и купит, что мне не надо.

Гера: - А я покупаю, потом говорю, сколько это стоило.

Кэт: - А у меня поиск мужчины, поэтому я никому ничего не говорю и покупаю себе подарки сама.