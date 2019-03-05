В Воронеже появится памятник Вильгельму Столлю

Конкурс на лучший проект памятника Столлю проходил в сжатые сроки: 15 февраля участники зарегистрировались, 25-го подали свои работы, а уже 28 февраля стали известны победители.

Всего в конкурсе участвовало 18 команд художников. И не только из Воронежа: были работы из Москвы, Белгорода, Тамбова. Кто станет победителем - для всех оставалось загадкой вплоть до момента награждения. В итоге третье место и сертификат на 50 тысяч рублей получила команда из Санкт-Петербурга - Олег Шоров и Ксения Сотникова. Второе место и 100 тысяч - скульптор из Ростова-на-Дону Дмитрий Лындин. Победитель, Юрий Киреев из Курска, получил 150 тысяч рублей.

Теперь двухметрового Вильгельма Столля и его велосипед (сейчас такую модель называют пенни-фартинг) поставят на пересечении улиц Студенческая и Карла Маркса. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что хорошо бы установить скульптуру к началу ежегодного Предпринимательского форума имени Столля. Он пройдет в Воронеже 23 - 24 мая.

- Нынешний год - это год 150-летия со дня основания завода Вильгельма Столля. Он наш предприниматель, промышленник, меценат, благотворитель. Надеюсь, будущий памятник станет центром притяжения не только для горожан, но и для гостей Воронежа. У нас проводится предпринимательский форум имени Столля, а это тоже дань памяти нашему великому земляку, - отметил Александр Гусев.

Лучшего выбрали после жарких дебатов

О том, как выбирали лучший проект, рассказал Константин Кузнецов - председатель жюри, помощник губернатора Воронежской области, председатель Окружного совета центрального объединения Союза архитекторов России. По его словам, принять справедливое решение помогло то, что в состав жюри входили представители разных сфер деятельности: историки, архитекторы, краеведы, предприниматели. Каждый рассуждал о Вильгельме Столле через призму своей профессии.

- Я не раз входил в состав жюри на разных конкурсах, но это были самые жаркие дебаты на моей памяти, - признался Константин Кузнецов. - Зато могу сказать точно: определившись с победителями, все ушли с чувством выполненного долга. Мы знали, что действительно выбрали лучшего.

Фото сохранилось только одно

Чтобы победить, проект должен был соответствовать техническому заданию, гармонично вписываться в городскую среду и максимально отражать характер и личность самого Столля.

- Именно такой образ как-то сразу возник у меня в голове, - рассказал победитель Юрий Киреев. - До конкурса я, признаться, особо ничего не знал о Столле. В процессе работы изучил эту личность, посмотрел его единственное сохранившееся фото, и получился такой вот проект.

Работы Юрия Киреева украшают не только улицы родного ему Курска, но и, например, Орла, городов Сибири и Дальнего Востока. Теперь он будет руководить установкой памятника и в Воронеже.

Сперва скульптор слепит памятник из глины, в полный размер. Потом его отольют из бронзы. Общая высота объекта вместе с гранитным постаментом составит 2,7 м.

Автор Анна ПОПОЛИТОВА.