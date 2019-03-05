Чиновников правительства Воронежской области научат слышать население

В минувший четверг, 28 февраля, на конференц-площадке одного из отелей в Воронеже прошла стратегическая сессия «Современное государственное управление. Цикл стратегического управления». Проект начался в Воронеже еще в прошлом году. Тогда его участники в рамках деловой игры определили приоритеты развития региона и то, как они будут исполнены. Теперь это должно быть скоординировано с наказами президента, которые он недавно озвучил в послании Федеральному Собранию.

«ЗАДАЧА - ДАТЬ ЛЮДЯМ ТО, ЧТО ОНИ ЖДУТ ОТ ВЛАСТИ»

Открывая семинар, Александр Гусев подчеркнул, что обучение чиновников на основе методик Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) будет носить систематический характер:

- Я понимаю, что не всем нравятся перемены. Тем не менее благодаря совместному проекту с РАНХиГС в прошлом году произошли большие перемены. Может быть, они не носили публичный характер, и это наша ошибка.

Эти изменения, по словам Александра Гусева, коснулись стратегии развития Воронежской области до 2035 года (программу удалось разбить на этапы и конкретизировать), а также взаимодействия губернатора со своими подчиненными, которое стало более продуктивным. Кроме того, РАНХиГС помог отобрать «Команду будущего» Воронежской области - кадровый резерв для регионального правительства.

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- Это не просто формализованный набор людей, которые имеют право замещать вакантные должности в правительстве области. Мы уже провели несколько назначений на достаточно высокие посты. Кроме того, из числа своих сотрудников мы создали Центр эффективности, который будет вовлечен в работу по внедрению изменений в системе госуправления. И если первая стратегическая сессия была направлена на исполнение майских указов в рамках стратегии развития региона, то в этот раз к ним добавились наказы президента по нацпроектам. Наша с вами работа заключается в том, чтобы изменить отношение граждан к власти, чтобы в результате люди получили бы от нас то, что они ждут, а не в том, чтобы отчитаться перед федеральными чиновниками, - отметил глава региона.

СЛЫШАТЬ МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА

После этого участники семинара разделились по группам, определили для себя спектр поручений и наказов президента и в конце дня представили план по их исполнению. Например, руководитель рабочей группы по АПК и природным ресурсам зампред правительства области Виктор Логвинов отметил, что села Воронежской области сегодня нуждаются в хороших дорогах, качественной питьевой воде, доступном медобслуживании, что влечет за собой программу по строительству ФАПов и привлечению в эти села мед-работников.

Прозвучали также отчеты руководителей всех групп.

- Я не услышал в докладах о том, что все детские поликлиники, которые есть на территории области, в этом году должны работать по системе «Бережливая поликлиника», то есть без очередей, с разделением потоков пациентов. Президент перед нами поставил задачу - в 2021 году, но мы с вами договорились в 2019-м это сделать. Вы говорили о том, что Воронеж должен быть и на сегодняшний день уже фактически является центром Центрально-Черноземного макрорегиона. У нас с вами здесь есть определенные задачи - в том числе обеспечить наличие в регионе федерального университета. И еще важная задача заключается в создании высокопроизводительных рабочих мест с высокой заработной платой. Мы должны привлекать сюда крупные федеральные инвестиционные и финансовые структуры, - пояснил губернатор.

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Все это в конечном счете должно работать на решение двух сверхзадач - повышение уровня доходов населения и устранение демографического спада.

- Мы наемные работники, и работодатели у нас - это граждане. Они платят нам зарплату через налоги. И парадигма нашей работы должна заключаться в том, чтобы то видение, которое складывается у граждан, и те ожидания, которые у них есть, удовлетворить, - подчеркнул губернатор. - Это непросто, мы понимаем, что сколько людей - столько и мнений. Но все равно общественное мнение выкристаллизовывается, и квинтэссенция отображает мнение если не всех, то большинства. И важно здесь не допустить ошибки: слышать не тех, кто громче всех кричит, а тех, кого больше. И здесь нам тоже нужно учиться. Мы договорились, что коллеги из Академии народного хозяйства нам помогут, проведя обучающие мероприятия, с тем чтобы мы научились разговаривать с населением и слышать его. Ведь иногда за масштабами решения проблемы мы можем упускать детали, которые важны.

Губернатор поручил участникам семинара доработать свои программы - планы мероприятий по реализации стратегии на этот год. Итогом должен стать набор проектов с конкретными и понятными результатами для граждан.

ОЦЕНКА РАНХиГС

Проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин:

- Стратегическая сессия показала, что команда губернатора уделяет большое внимание отработке до мельчайших деталей всех аспектов управления развитием региона. Но какая бы замечательная команда ни была, если есть руководитель, который очень четко отслеживает, контролирует исполнение всех решений до завершения процесса и ставит новые задачи, то команда работает более динамично, эффективно, более слаженно. Вот здесь мы такую команду видим. У вас есть реальные планы по выполнению мероприятий, по которым вы сверяете часы.

Директор Центра управления изменениями института «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС Алексей Шипов:

- Александр Викторович ставит перед собой и перед командой еще две дополнительные задачи. Первое - внедрение различных элементов получения обратной связи непосредственно от населения, от граждан: система независимой оценки качества госуслуг, различные формы общественных советов и экспертных групп, которые работают при органах власти по отдельным направлениям. Второе - объективный независимый дополнительный мониторинг. Речь идет о Центре эффективности, который уже функционирует и помогает развивать систему госуправления Воронежской области. Задача Центра эффективности - в том числе осуществлять этот мониторинг, выступать своего рода конструктивным оппонентом, отслеживающим выполнение плана мероприятий, достижение показателей, и предоставляющим такую аналитику губернатору и правительству.