В этом году в космос запустят шесть ракет-носителей с воронежскими двигателями

В минувшую пятницу, 1 марта, на воронежском механическом заводе побывали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и губернатор Александр Гусев. Они посетили цех, который имеет отношение к производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет.

О текущей работе и планах предприятия на ближайшие три года гостям рассказал директор ВМЗ Сергей Ковалев. Здесь же, в цехе, Александр Гусев и Дмитрий Рогозин наградили лучших работников предприятия. Затем они уже в рамках двусторонней встречи обсудили развитие воронежских предприятий, работающих на космическую отрасль (помимо ВМЗ это «Орбита», КБХА, «Турбонасос»).

- Воронежский мехзавод де-факто стал частью формируемой в России корпорации ракетного двигателестроения. Также мы приняли решение еще в 2016-ом году о заведении сюда контрактов по линии диверсификации производства, то есть контрактов с энергетическими копаниями в производстве нефтегазового оборудования. В результате в прошлом году товарное производство выросло на 77%, в этом году ожидается еще 30%, - рассказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, над созданием жидкостных ракетных двигателей, в том числе на метане и водороде, ВМЗ предстоит работать в связке с другим воронежским предприятием - КБХА. А тем временем с «Байконура» возобновились серийные пуски ракеты «Протон-М» с двигателями, изготовленными на ВМЗ:

- Год наша ракета не летала, и рынок заняли американцы. Сейчас мы восстанавливаем пуски - в этом году у нас уже шесть «Протонов» полетят с воронежскими двигателями.

Александр Гусев отметил растущий потенциал ВМЗ.

- Нас радует то, что в планах предприятия, как и в последние несколько лет, достаточно много инвестиций, планы там достаточно хорошие, больше миллиарда рублей. Мы полагаем, что это позволит предприятию устойчиво функционировать. Важно, сохранив профиль, искать себе другие рыночные ниши, и развитие нефтегазохимического кластера на территории области во многом основывается на перспективах производства такого оборудования здесь, на ВМЗ, - сказал глава региона.

Александр Гусев подчеркнул, что правительство области готово оказать поддержку продолжающимся проектам модернизации производства Воронежского механического завода. Для этого руководство предприятия должно будет оформить заявку в соответствующем формате.

Руководитель «Роскосмоса» добавил, что весной этого года в Борисоглебск передадут спускаемую капсулу космического аппарата «Союз-МС». Она представляет собой отсек космического корабля, который возвращается на землю вместе с экипажем. Как отметил Дмитрий Рогозин, это дань заслугам Борисоглебского летного училища в подготовке пилотов и в том числе космонавтов. Александр Гусев пообещал благоустройство территории, прилегающей к будущему памятнику.

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НАША СПРАВКА

На заводе изготовляют двигатели для второй и третьей ступеней ракет-носителей (РН) «Протон», для третьей ступени РН «Союз», рулевой двигатель для РН «Союз 2.1в» легкого класса, двигатели для разгонного блока ДМ, камеры сгорания для двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и РД-181 для РН «Антарес». С 2018 года ВМЗ производит несколько типов титановых шар-баллонов и ресиверов объемом от 25 до 130 л. Титановые шар-баллоны используются в РН «Протон», «Ангара», в разгонном блоке «Бриз» и в новом кислородно-водородном разгонном блоке. Также ВМЗ специализируется на выпуске гражданской продукции: высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа, узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта, комплектующих для малой авиации.