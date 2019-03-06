На Масленицу в Воронеже устроят настоящий карнавал

Что такое Масленица? Это стопки блинов, от которых веет весенним теплом, это забавы, которые не дадут замерзнуть, и, конечно, это возможность всей семьей погрузиться в атмосферу исконно русского праздника. Впрочем, в этом году вас ждет народный праздник в современной трактовке.

Уже на этих выходных в Воронеже стартует яркий карнавал вкуса. 9 марта в 12:00 в Центральном парке «Динамо» и 10 марта в 11:00 в парке «Алые паруса» пройдут раздольные народные гулянья.

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Всех гостей праздника будут угощать блинами, да не простыми, а ВКУСНОблинами – с творожными и сметанными заправками от «Вкуснотеево». Не замерзнуть вам также поможет горячий чай от производителей «Айдиго» и «Принцесса Нури».

На масленичных сценах развернется большой концерт с зажигательными танцами и песнями. Будут и викторины, участвуя в которых, вы, конечно, сможете получить приятные призы.

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Самые ловкие воронежцы смогут попробовать свои силы на масленичном столбе в парке «Динамо». Даже если вы пока не хотите расставаться со своим тулупчиком и куда-то лезть, просто приходите посмотреть - поверьте, это того стоит. А уже смельчаки точно вернутся домой с ценными сюрпризами!

Но самое главное - в обоих парках развернется нешуточная борьба за звание обладателя самого креативного карнавального костюма. «Вкуснотеево» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе. За лучший костюм три победителя на каждой площадке получат авторские блинные торты от шеф-повара!

Карнавальное шествие будет предварять открытие всех праздничных площадок. Спешите сделать незабываемые фото с яркими персонажами! Да, и сами не стесняйтесь: давайте вместе перевоплощаться!

Кстати, в финальной части праздника под зажигательную музыку станцуют вкуснотеевские коровы. Они точно помогут разогнать холод и приманить весну!

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