Эхо «вписки» в воронежской школе: Безопасность школы – на совести ее директора

Недавний скандал с «впиской» в воронежской школе №36 не только бросил тень на конкретное учебное заведение, но и затронул вопросы безопасности школ. По следам происшествия правоохранительные органы изучили записи видеокамер и выяснили, что молодежные «тусовки» с согласия сторожа в здании школы проходили не однажды. И сколько бы продолжались – не известно, если бы не произошедшая на «вписке» драка и прямая трансляция в Телеграмме, сделавшая их достоянием общественности. После ЧП директор и охранник уволились. Но каждый родитель, имеющий ребенка – школьника, невольно задумался: а насколько защищена от визитов посторонних людей наша школа?

«Комсомолка» выяснила, кто несет ответственность за вопросы безопасности в школах, с кого спросить за проникновение на территорию учреждения посторонних людей, видеофиксацию в помещениях, кто и как часто просматривает эти записи.

- Закон об образовании относит вопросы создания безопасных условий пребывания школьников, распределения должностных обязанностей сотрудников, в том числе и службы охраны, а также контроль за их исполнением к компетенции директора учреждения, - рассказали в пресс-службе администрации Воронежа.

Сегодня все школы города оборудованы камерами видеофиксации, которые установлены на входах в учреждение, в коридорах, фойе, на прилегающей территории. Наличие этого оборудование – обязательное условие получения школой паспорта антитеррористической безопасности. Однако, технические характеристики и возможности этого оборудования в каждом случае определяются финансовыми возможностями школы и решением директора. Это может быть камера с трансляцией на монитор в кабинете руководителя или на вахте охраны, а может быть фиксирующая только вход в учреждение с одной функцией записи. Обязательным для всех является срок хранения записей – 30 дней. Что, кстати, не соблюдалось в школе №36. По этой причине проверить, что происходило в учреждении раньше середины февраля, оказалось невозможным.

Послужил ли этот случай уроком руководителям других школ? Усилили ли они меры безопасности, стали ли внимательнее изучать записи, а, может быть, впервые просмотрели их? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

- В связи со сложившейся ситуацией с администрацией и педагогами учреждений образования города провели дополнительные внеплановые инструктажи по соблюдению норм и правил обеспечения безопасности и пропускного режима в школах, - сообщили в мэрии.

Усвоили эти инструкции директора школ и какие меры приняли? Это отдано на их усмотрение. Но переживающие за безопасность своего чада родители вправе задать такие вопросы администрации своей школы.