2019-03-04T14:40:47+03:00
Общество

В рамках акции «Победим рак вместе» обследовали более 400 воронежцев

Для борьбы с онкозаболеваниями в Воронежской области задействовали «Поезд здоровья»
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В Воронежской областной Думе подвели итоги акции «Победим рак вместе», которая в течение февраля проходила на территории региона. Результаты работы обсудили 4 марта в ходе встречи председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и председатель Комитета облдумы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного онкологического диспансера Иван Мошуров.

Профилактическая акция стартовала 4 февраля во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В Воронежской области она проводится в 4-й раз под эгидой Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, профильного департамента правительства региона и врачей онкологического диспансера. В итоге более 400 жителей региона смогли попасть на осмотр к врачам-онкологам без очередей, талонов и совершенно бесплатно. Профилактические осмотры, тестирования, анкетирования, «субботники здоровья», лекции и беседы проходили как в медицинских организациях города и области, так и в учреждениях образования и культуры, социальной защиты, на предприятиях, в администрациях муниципальных районов, сельских поселений.

– По статистике, в нашем регионе заболеваемость онкологией выше, чем в среднем по стране. Если в России заболевших раком 420 человек на 100 тысяч населения, то в Воронежской области 470 человек. Но, при этом, смертность в регионе значительно ниже, благодаря современной медицине и своевременной диагностике, – отметил председатель Комитета облдумы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного онкологического диспансера Иван Мошуров.

Он также рассказал председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову, что после профилактического осмотра и скринингового анкетирования на дополнительное обследование врачами были направлены десятки человек, принявших участие в акции.

– В акции был также задействован «Поезд здоровья» – это мобильный диагностический комплекс, который позволил 17 врачам-онкологам провести расширенный диагностический осмотр жителей даже самых отдаленных сел Ольховатского, Россошанского и Верхнемамонского районов, – сообщил Иван Мошуров.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов дал поручение рассмотреть возможность проведения такой акции чаще, чем 1 раз в год.

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В 2019 году из бюджета Воронежской области на борьбу с онкологическими заболеваниями было выделено свыше 840 млн рублей. Аналогичная сумма предусмотрена и в рамках областной адресной инвестиционной программы. Средства будут направлены на строительство нового хирургического корпуса областного онкодиспансера и детского корпуса ВОДКБ№1 для оказания специализированной медицинской помощи по профилям онкология и гематология.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил необходимость постоянного взаимодействия в этой сфере депутатов регионального парламента с Минздравом, профильным Комитетом Государственной Думы, с медицинскими вузами.

– Большое значение в борьбе с онкозаболеваниями имеет ранняя диагностика. В Воронежской области существует трехуровневая система оказания медицинской помощи, и она уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент по выявлению и лечению серьезных заболеваний на ранней стадии. Но прошу вас обратить внимание на уровень подготовки медицинских кадров. Специалисты, работающие в этой сфере должны иметь высочайшую квалификацию, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил Ивана Мошурова и всех участников ежегодной акции «Победим рак вместе» и отметил, что главная задача – привлечение внимания широкой общественности к вопросу ранней диагностики и профилактики онкологии – выполнена успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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